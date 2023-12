トリンプ・インターナショナル・ジャパンが展開する「sloggi(スロギー)」から、春夏の新作が登場。2024年春夏コレクションの展示会にて一足先に新作アイテムをチェックしてきたので、早速そのラインナップを紹介していきます。

sloggi

■「sloggi ZERO Feel」がさらに進化して登場!

まるで着けていることを忘れてしまうかのような解放感が特徴の「sloggi ZERO Feel(スロギー ゼロ フィール)」シリーズは、累計販売枚数1,000万枚を超えるsloggiの象徴的なアイテムです。ノンワイヤーで縫い目が一切ない特徴はそのままに、同シリーズの「sloggi ZERO Feel Basic」が、2024年3月にリニューアルします。

sloggi ZERO Feel

■sloggi ZERO Feel Basic

リニューアルにより、吸水速乾機能がプラスに。さらに、丸型からレモン型パッドへの変更でフィット感がアップするだけでなく、付け外し時に上下が分かりやすくなるといったメリットも加わったのだとか。生地のなめらかな触り心地も魅力的で、発売が待ち遠しくなります。

sloggi ZERO Feel Basic

リニューアルにて全8色のカラーを用意。サイズはS〜5Lと7タイプをとりそろえます。加えて3タイプのショーツ、ブラジャーの上に重ね着ができるキャミソールはM・Lサイズを展開。着こなしの楽しみが広がるシリーズです。

■sloggi ZERO Feel Basic Print

また、同シリーズの限定コレクション「sloggi ZERO Feel Basic Print」も2024年3月に同時発売されます。

sloggi ZERO Feel Basic Print

このデザインは、コンテンポラリーアーティストのアナスタシア・シヴリナ氏が全身を使って描いたもの。会場で実際に描いている動画を視聴しましたが、伸びやかでダイナミックなデザインからは開放感や躍動感が感じられます。

S・M・L・LLサイズをとりそろえ、ショーツはM・Lサイズを販売します。

デザインを作成している様子

■新色はビタミン加工!?「sloggi EVER infused」

2023年秋冬のコレクションで繊維の”アロエ加工”に驚いた「sloggi EVER infused」。5月上旬発売予定の新色「アプリコットブランディ」には、なんとビタミン加工がほどこされました。なんでも、染料にビタミンカプセルを使用し、うるおい加工をしているのだとか。

同シリーズは、編み地の変化で快適なフィット感をか実現。秋冬コレクションで初のお披露目だった「ナイトブラ」も引き続き登場し、就寝中だけでなくおうち時間にもおすすめのアイテムです。

sloggi EVER infused アプリコットブランディ

カラーは、新色含め4色を展開。デザインはナイトブラなど全3タイプ、サイズは、M・L・LLサイズを用意します。また、ショーツのはM・Lサイズの2種展開に。

■「S by sloggi」から新たに2シリーズ登場

デザイン性の高い「S by sloggi」からは、新たに「S by sloggi Sensual」(3月上旬発売予定)、「S by sloggi Sheer」(4月中旬発売予定)の2シリーズが登場します。

S by sloggi

「S by sloggi Sensual」

「S by sloggi Sensual」は、テープやストラップのビビットなバイカラー使いが目を引く商品。春夏にピッタリな色使いに気分がアガります!

S by sloggi Sensual

カップ部分は繊細なレース柄が透けていて、内に秘めた美しさを表現しているそう。軽やかな見た目とは裏腹に「自然な丸みのバストを作る」「デコルテラインを美しく見せる」といった機能性もバッチリです。

カラーはセージグリーン、ピュアコッパー、グリーンジュエルの3種類。デザインはカップ付きキャミソールも含めて3タイプで、S・M・Lサイズを用意します。また、ショーツはM・Lと2種類の展開に。

「S by sloggi Sheer」

「S by sloggi Sheer」は、シンプルながらも芯の強さを感じるデザインが印象的。

S by sloggi Sheer

特に、バックスタイルが上品なブラレットタイプは見えてもおしゃれなので、ドレス着用時など様になる着こなしが可能。もちろんノンワイヤーのため、薄着になる時期などでも洋服に響かないのがうれしいポイントです。

ショーツを含めた全5アイテムは、いずれもファーツリー、エクリュホワイト、ブラックの3色を用意。サイズは「S by sloggi Sensual」と同様です。

今夏の猛暑を経て、より快適な着け心地をランジェリーに求めるようになった人も少なくないはず。同ブランドにそろう魅力的なアイテムの中から、あなたにフィットする1着を見つけてみては?