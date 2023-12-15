22日に4時間半生放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション SUPER LIVE 2023』(18:30～)の歌唱曲が15日に発表された。
■新しい学校のリーダーズ、Snow Manらの歌唱曲発表
“首振りダンス”で話題をさらった新しい学校のリーダーズは「オトナブルー」を、SixTONESはMV動画再生回数1億回を突破した「こっから」を、そして2年ぶりの登場となるL'Arc～en～Cielはウィンターソングの決定版「snow drop」を披露。さらに、LE SSERAFIMはTikTokでダンスが話題の「UNFORGIVEN(feat. Nile Rodgers) - Japanese ver.-」を、Stray Kidsは「S-Class」を、ゆずはバスケ男子日本代表選手を応援するために書き下ろした「ビューティフル」を、なにわ男子は道枝駿佑出演ドラマの主題歌「I Wish」を、Snow Manは目黒蓮主演ドラマの主題歌「Dangerholic」を披露する。
来週には、現在未公開の歌唱曲も追って発表される。
■出演アーティストと披露曲
- AI 「ワレバ」
- aiko 「星の降る日に」「ストロー」
- あいみょん 「あのね」
- 新しい学校のリーダーズ 「Tokyo Calling」「オトナブルー」
- ano 「ちゅ、多様性。」
- いきものがかり 「ときめき」
- Awich , NENE, MaRI, AI & YURIYAN RETRIEVER 「Bad B*tch 美学 Remix」
- 関ジャニ∞ 「アンスロポス」
- キョコロヒー 「After you !」
- KinKi Kids 「シュレーディンガー」
- King & Prince 「愛し生きること」
- ゴールデンボンバー 「女々しくて2023流行語ver.」
- Saucy Dog 「怪物たちよ」「シンデレラボーイ」
- 櫻坂46 「承認欲求」
- THE RAMPAGE 「SOLDIER LOVE」
- 清水美依紗 「Everything」
- ジェジュン 「まちがいさがし」
- GENERATIONS 「Diamonds」
- SUPER BEAVER 「儚くない」
- SixTONES 「こっから」
- Stray Kids 「S-Class」
- Stray Kids × LiSA 「Social Path (feat. LiSA)」
- Snow Man 「Dangerholic」
- SEKAI NO OWARI 「最高到達点」
- DA PUMP 「U.S.A.」
- ちゃんみな 「B級」
- Toshl 「Toshl３択「視聴者が聴きたい“令和の大ヒット曲”」」
- なにわ男子 「I Wish」
- NiziU 「Paradise」
- 乃木坂46 「Monopoly」
- Perfume 「Moon」
- 日向坂46 「One choice」
- BE:FIRST 「Boom Boom Back」
- マカロニえんぴつ 「リンジュー・ラヴ」「なんでもないよ、」
- 三浦大知 「能動」
- MIKIKO×Rhizomatiks×三浦大知×SP Dancers×ELEVENPLAY×Perfume 「誘蛾灯」「Le Penseur」「ラヴ・クラウド」
- Mrs. GREEN APPLE 「Magic」「ケセラセラ」
- モーニング娘。MステSPユニット(モーニング娘。’23＆OGメンバー) 「SPメドレー「ザ☆ピ〜ス!/ 「Wake‐up Call～目覚めるとき～/ ハッピーサマーウェディング/恋愛レボリューション21/ LOVEマシーン(updated)」」
- yama 「春を告げる」
- 優里 「ドライフラワー」「ビリミリオン」
- ゆず 「ビューティフル」
- YOASOBI 「Biri-Biri」
- L'Arc～en～Ciel 「snow drop」「READY STEADY GO」
- Little Glee Monster 「恋人たちのクリスマス」
- 緑黄色社会 「花になって」
- LE SSERAFIM 「UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers) -Japanese ver.-」
【編集部MEMO】
豪華アーティストが年末の幕張メッセに集結し、2023年を代表するヒット曲や令和のヒット曲メドレー、コラボステージや往年の名曲を披露する『ミュージックステーション SUPER LIVE 2023』。日向坂46の齊藤京子と、お笑い芸人のヒコロヒーによる番組発ユニット・キョコロヒーや、今年25周年を迎えたモーニング娘。の現役とOGメンバーの保田圭、矢口真里、辻希美、石川梨華、高橋愛、紺野あさ美によるモーニング娘。MステSPユニットの出演にも注目が集まっている。