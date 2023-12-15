22日に4時間半生放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション SUPER LIVE 2023』(18:30～)の歌唱曲が15日に発表された。

“首振りダンス”で話題をさらった新しい学校のリーダーズは「オトナブルー」を、SixTONESはMV動画再生回数1億回を突破した「こっから」を、そして2年ぶりの登場となるL'Arc～en～Cielはウィンターソングの決定版「snow drop」を披露。さらに、LE SSERAFIMはTikTokでダンスが話題の「UNFORGIVEN(feat. Nile Rodgers) - Japanese ver.-」を、Stray Kidsは「S-Class」を、ゆずはバスケ男子日本代表選手を応援するために書き下ろした「ビューティフル」を、なにわ男子は道枝駿佑出演ドラマの主題歌「I Wish」を、Snow Manは目黒蓮主演ドラマの主題歌「Dangerholic」を披露する。

来週には、現在未公開の歌唱曲も追って発表される。

【編集部MEMO】

豪華アーティストが年末の幕張メッセに集結し、2023年を代表するヒット曲や令和のヒット曲メドレー、コラボステージや往年の名曲を披露する『ミュージックステーション SUPER LIVE 2023』。日向坂46の齊藤京子と、お笑い芸人のヒコロヒーによる番組発ユニット・キョコロヒーや、今年25周年を迎えたモーニング娘。の現役とOGメンバーの保田圭、矢口真里、辻希美、石川梨華、高橋愛、紺野あさ美によるモーニング娘。MステSPユニットの出演にも注目が集まっている。