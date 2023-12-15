22日に4時間半生放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション SUPER LIVE 2023』(18:30～)の歌唱曲が15日に発表された。

『ミュージックステーション SUPER LIVE 2023』

■新しい学校のリーダーズ、Snow Manらの歌唱曲発表

“首振りダンス”で話題をさらった新しい学校のリーダーズは「オトナブルー」を、SixTONESはMV動画再生回数1億回を突破した「こっから」を、そして2年ぶりの登場となるL'Arc～en～Cielはウィンターソングの決定版「snow drop」を披露。さらに、LE SSERAFIMはTikTokでダンスが話題の「UNFORGIVEN(feat. Nile Rodgers) - Japanese ver.-」を、Stray Kidsは「S-Class」を、ゆずはバスケ男子日本代表選手を応援するために書き下ろした「ビューティフル」を、なにわ男子は道枝駿佑出演ドラマの主題歌「I Wish」を、Snow Manは目黒蓮主演ドラマの主題歌「Dangerholic」を披露する。

来週には、現在未公開の歌唱曲も追って発表される。

■出演アーティストと披露曲

  • AI　 「ワレバ」
  • aiko　 「星の降る日に」「ストロー」
  • あいみょん　 「あのね」
  • 新しい学校のリーダーズ　「Tokyo Calling」「オトナブルー」
  • ano　 「ちゅ、多様性。」
  • いきものがかり　 「ときめき」
  • Awich , NENE, MaRI, AI & YURIYAN RETRIEVER　「Bad B*tch 美学 Remix」
  • 関ジャニ∞　 「アンスロポス」
  • キョコロヒー　 「After you !」
  • KinKi Kids　 「シュレーディンガー」
  • King & Prince　 「愛し生きること」
  • ゴールデンボンバー　 「女々しくて2023流行語ver.」
  • Saucy Dog　 「怪物たちよ」「シンデレラボーイ」
  • 櫻坂46　 「承認欲求」
  • THE RAMPAGE　 「SOLDIER LOVE」
  • 清水美依紗　 「Everything」
  • ジェジュン　 「まちがいさがし」
  • GENERATIONS　 「Diamonds」
  • SUPER BEAVER　 「儚くない」
  • SixTONES　 「こっから」
  • Stray Kids　 「S-Class」　
  • Stray Kids × LiSA　 「Social Path (feat. LiSA)」
  • Snow Man　 「Dangerholic」
  • SEKAI NO OWARI　 「最高到達点」　
  • DA PUMP　 「U.S.A.」
  • ちゃんみな　 「B級」
  • Toshl　 「Toshl３択「視聴者が聴きたい“令和の大ヒット曲”」」
  • なにわ男子　 「I Wish」
  • NiziU　 「Paradise」
  • 乃木坂46　 「Monopoly」
  • Perfume　 「Moon」
  • 日向坂46　 「One choice」
  • BE:FIRST　 「Boom Boom Back」
  • マカロニえんぴつ　 「リンジュー・ラヴ」「なんでもないよ、」
  • 三浦大知　 「能動」
  • MIKIKO×Rhizomatiks×三浦大知×SP Dancers×ELEVENPLAY×Perfume　 「誘蛾灯」「Le Penseur」「ラヴ・クラウド」
  • Mrs. GREEN APPLE　 「Magic」「ケセラセラ」
  • モーニング娘。MステSPユニット(モーニング娘。’23＆OGメンバー) 「SPメドレー「ザ☆ピ〜ス!/ 「Wake‐up Call～目覚めるとき～/ ハッピーサマーウェディング/恋愛レボリューション21/ LOVEマシーン(updated)」」
  • yama　 「春を告げる」
  • 優里　 「ドライフラワー」「ビリミリオン」
  • ゆず　 「ビューティフル」
  • YOASOBI　「Biri-Biri」
  • L'Arc～en～Ciel　 「snow drop」「READY STEADY GO」
  • Little Glee Monster　「恋人たちのクリスマス」
  • 緑黄色社会　 「花になって」
  • LE SSERAFIM　 「UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers) -Japanese ver.-」

【編集部MEMO】
豪華アーティストが年末の幕張メッセに集結し、2023年を代表するヒット曲や令和のヒット曲メドレー、コラボステージや往年の名曲を披露する『ミュージックステーション SUPER LIVE 2023』。日向坂46の齊藤京子と、お笑い芸人のヒコロヒーによる番組発ユニット・キョコロヒーや、今年25周年を迎えたモーニング娘。の現役とOGメンバーの保田圭、矢口真里、辻希美、石川梨華、高橋愛、紺野あさ美によるモーニング娘。MステSPユニットの出演にも注目が集まっている。