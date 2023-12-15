TVアニメ「佐々木とピーちゃん」の佐々木役・杉田智和がパーソナリティーを務めるWebラジオ「佐々木とピーちゃんとラジオ」が、アニメ放送開始と同日の2024年1月5日より音泉にて配信される。「ピーちゃんの声も聴けるかも!?」と、番組で悠木碧演じるピーちゃんの声が届けられる可能性も示された。
アニメのPrime Video地上波先行配信も決定。2024年1月5日より毎週金曜日22時に配信される。1月10日22時からはその他配信サイトでも順次配信が行われる。
「佐々木とピーちゃん」は中年の社畜サラリーマン・佐々木が癒やしを求めてペットショップで購入した文鳥が、異世界から転生してきた賢者・ピエルカルロだったことから始まるファンタジー作品。佐々木が現代社会と異世界を行き来する様子が描かれる。2024年1月5日より順次放送され、初回は1時間スペシャルで展開される。
TVアニメ「佐々木とピーちゃん」
初回放送
AT-X：2024年1月5日（金）より、毎週金曜日21:00～
※リピート放送あり
TOKYO MX：2024年1月5日（金）より、毎週金曜日22:30～
サンテレビ：2024年1月5日（金）より、毎週金曜日24:00～
BS日テレ：2024年1月6日（土）より、毎週土曜日23:00～
KBS京都：2024年1月6日（土）より、毎週土曜日23:30～
配信情報
Prime Video / dアニメストア / ABEMA / Lemino / ニコニコ生放送 / ニコニコチャンネル / バンダイチャンネル / Hulu / TELASA / J:COM STREAM / milplus 見放題パックプライム / U-NEXT / アニメ放題 / FOD / DMM TV
スタッフ
原作：ぶんころり
キャラクター原案：カントク
監督：湊未來
シリーズ構成・脚本：赤尾でこ
キャラクターデザイン：仲敷沙織
アニメーション制作：SILVER LINK.
キャスト
佐々木：杉田智和
ピーちゃん：悠木碧
お隣さん：鬼頭明里
星崎さん：高橋李依
エルザ：富田美憂
マジカルピンク：水瀬いのり
阿久津：置鮎龍太郎
(c)2024 ぶんころり,カントク/KADOKAWA/佐々木とピーちゃん