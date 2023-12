12月発売の「とかげとおかあさんときらきらな夜」をテーマとしたすみっコぐらし。その発売を記念して、12月9日より、主人公である「とかげ」にフィーチャーしたフェアが開催されます!

心温まる「とかげ」フェア

「とかげとおかあさんときらきらな夜」は、“とかげが、会えるかも分からないお母さんのためにマフラーを編み、それを持ってみんなですみっ湖に向かい、無事にお母さんと再会し幸せな時間を過ごす”というストーリー。

同フェアでは、主人公の「とかげ」にフィーチャーした特別なノベルティやフォトスポットなどが、全国各地のお店に登場。また、一部店舗ではとかげに会えるグリーティングイベントも開催されるそうです。

すみっコぐらしの公式X(@sumikko_335SNS)には、「とかげちゃんのフェア、嬉しい~♪」「神フェアありがとうございます」「最高やん…とかげちゃん待っててね!」と、とかげファンから喜びの声が寄せられています。

フェア開催中に、すみっコぐらし商品を1,100円以上(税込)購入すると、ダイカットステッカーが1枚、ランダムでもらえます。12月23日からデザインが変更となり、ラインナップは全6柄。また、とかげと一緒に記念撮影ができる特別なフォトスポット(全4柄)も登場します。

グリーティングイベント

さらに、パーティリコ レイクタウンkaze店では12月17日、グリーティングイベント「とかげとの2ショット撮影会」が開催されます。13時〜と15時〜の2回開催で、各回30組となっています。とかげと会えるチャンスを、お見逃しなく!

