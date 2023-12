マルシィ「アレンジに1年半以上かかった」ニューアルバム『Candle』のこだわり

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月4日(月)の放送は、3ピースバンド・マルシィがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、11月29日(水)リリースのニューアルバム『Candle』の感想を伝え、制作エピソードを聞きました。こもり校長:セカンドアルバム『Candle』のリリースおめでとうございます!マルシィ:ありがとうございます!こもり校長:今回のマルシィ先生のアルバムには、自分のスウィートポイントに刺さる曲がすごく多いんです。どの曲を聴いても、キュンキュンとしちゃうというか、心躍っちゃうというか。恋がテーマの“ピンク”な曲だけじゃなくて、背中を教えてくれる「大丈夫」みたいな赤くさせてくれる曲もあれば、“緑”みたいな自分を爽やかにしてくれる曲もあって。この1枚にすごく転がされています(笑)。いい曲がいっぱい入っています!マルシィ:ありがとうございます!こもり校長:これまでに発表した曲と新曲を合わせて全10曲が収録されていますが、制作はいかがでしたか?吉田右京(Vo & Gt):めちゃめちゃ大変でしたね。アレンジとかも……「恋焦がれて」という曲が入っているんですけど、1年半以上かかっているんです。こもり校長:えっ!吉田:ずっとやっていたわけではないですけど、トータルしたらそのぐらいかかっていて。こもり校長:「これだ!」というものにたどり着くまでに時間がかかったんですか?shuji(Gt):そうですね。あとは、マルシィのなかでは新たな試みというか、ドラムがいままでの感じとはちょっと違ったりというか。そういうものの検証……? で時間がかかりましたね。吉田:いろんなパターンを試して、遠回りしましたね。こもり校長:自分たちのスタイルを確立してきたからこそ、違うフックを作るために試行錯誤したということですか?吉田:まさにそうですね。こもり校長:だから……どれが推し曲とかない! どれもいい! どの曲がかかってもテンションが上がる!全員:(笑)。――ここで、リスナーのメッセージを紹介【『Candle』リリースおめでとうございます!!! 収録曲の中でも特に「恋焦がれて」が好きです! なんか今の自分の恋愛状況過ぎて、右京くんに心読まれたんかなって感じでまじやばいです(笑)。冬のマルシィが大好きなので、今めっちゃ聴きまくってます!】(14歳)吉田:冬っていいですよね。楽曲がより沁みる季節というか。フジイタクミ(Ba):たしかにね。こもり校長:しかも『Candle』というタイトルにもあるように、マルシィ先生の曲には温かみがありますよね。温もりを感じるというか、ハンドメイド感、人の手で作られた感じがするんです。ちょっと触れたくなるような曲が多くて、冬のマルシィが好き、というのはわかりますね。吉田:なるほど。僕たちはバラードも多いので、それもあるかもしれないですね。バラードって冬に聴きたくなるじゃないですか。フジイ:そうだね。こもり校長:教頭も、マルシィ先生の曲を聴いてウズウズしちゃったんじゃない?COCO教頭:(大阪からのリモート出演で)遠くからすみません! 私も『Candle』を聴かせてもらって、いろんな灯り方があるなって思ったんです。こもり校長:いい表現!COCO教頭:(1曲目の)「凪」みたいにゆらゆら揺れる灯り方もあれば、(4曲目の)「ラブソング」みたいにあえて火をつけなくてキャンドルだけ見ていてもいいのかな、みたいな曲もあって。その心情に寄り添う曲が見つかるな、と思いながらアルバムを聴きました。マルシィ:ありがとうございます……!こもり校長:すごいね! 大阪からすごくいいこと言ってる!全員:(笑)。【アルバム聴きました。曲も心に沁みるし、曲順がいいな、と思いました。最初は寂しげをまとっている曲、次にライブで盛り上がりそうって曲が入ってきて、身を委ねられるような曲で終わった感覚でした。聴き終わった今、余韻に浸っています。どの曲も優しくて、聴いてて落ち着くな、とも思いました。僕が恋愛したらこんな感じなんだろうな、と思うところが多かったです】(14歳)こもり校長:たしかに、自分が恋をしているような感覚になるんだよな。ストーリーの主人公になれる曲が多いんですよね。マルシィ:あ~!shuji:たしかにそうですね。こもり校長:何度も言いますけど……いい!★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★12/11(mon)-12/15(fri)<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/