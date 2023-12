桑田佳祐＆松任谷由実、福山雅治、藤井風、aiko…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（12月2日付）

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ(今週は代理で中川絵美里さんがパーソナリティを担当)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00~13:55)。12月2日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(12月2日(土)付)を発表しました。先週の9位から1ランクダウン↓ 8日(金)には、同曲が主題歌の映画「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」が公開されます。ランキング圏外から再登場↑ 現在、アリーナツアー「Vaundy one man live ARENA tour “replica ZERO”」を開催中。9日(土)&10日(日)には、福岡県・マリンメッセ福岡 A館でおこなわれます。初登場! 同曲は、デビュー日の11月21日(火)にリリースされたミニアルバム『beyond the GENERATIONS』に収録されています。初登場! 2023年11月27日(月)より、主要配信サイトにて先行配信された夢のコラボ楽曲。なお、同曲の収益の一部は、子供たちの未来と命を守るための民間・非営利の国際組織「セーブ・ザ・チルドレン」に寄付されます。先週の4位から2ランクダウン↓ 同曲は、LINE MUSIC 年間ランキング2023の「楽曲ランキング」、さらには、2023年 Spotify年間ランキングの「日本で最も再生された楽曲」で1位に輝きました!先週の1位から4ランクダウン↓ Adoさんの公式Xによると、12月23日(土)頃に同曲の「歌ってみた動画」を聴く配信をおこなう予定だそうです。初登場! 同曲は、テレビアニメ「七つの大罪 黙示録の四騎士」のオープニングテーマになっています。先週の2位から1ランクダウン↓ 藤井風さんのインスタグラムでは、同曲のミュージックビデオのオフショットが投稿されています。先週の3位から1ランクアップ↑ 11月29日(水)には、約4年ぶりのニューアルバム『THE GREATEST UNKNOWN』がリリース! Amazonミュージックでは、メンバーの解説ボイスコメント入りプレイリスト「B-Side: Tokyo Crossing」が公開されています。そして、今週の第1位は……?先週の6位から5ランクアップ↑ 自身のインスタグラムには、同曲のミュージックビデオに出演した9歳のダンサー・ShiNちゃんとの2ショット写真が投稿されています。――番組ではほかにも、ゲストパートにEXILE NESMITH(ネスミス)さんが登場。11月28日(水)リリースのライブDVD & Blu-ray「EXILE "POWER OF WISH” ~Christmas Special~」のお話などを伺いました。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00~13:55パーソナリティ:ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/cdj/