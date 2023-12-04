桑田佳祐＆松任谷由実、福山雅治、藤井風、aiko…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（12月2日付）

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ（今週は代理で中川絵美里さんがパーソナリティを担当）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:55）。12月2日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（12月2日（土）付）を発表しました。先週の9位から1ランクダウン↓ 8日（金）には、同曲が主題歌の映画「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」が公開されます。ランキング圏外から再登場↑ 現在、アリーナツアー「Vaundy one man live ARENA tour “replica ZERO”」を開催中。9日（土）＆10日（日）には、福岡県・マリンメッセ福岡 A館でおこなわれます。初登場！ 同曲は、デビュー日の11月21日（火）にリリースされたミニアルバム『beyond the GENERATIONS』に収録されています。初登場！ 2023年11月27日（月）より、主要配信サイトにて先行配信された夢のコラボ楽曲。なお、同曲の収益の一部は、子供たちの未来と命を守るための民間・非営利の国際組織「セーブ・ザ・チルドレン」に寄付されます。先週の4位から2ランクダウン↓ 同曲は、LINE MUSIC 年間ランキング2023の「楽曲ランキング」、さらには、2023年 Spotify年間ランキングの「日本で最も再生された楽曲」で1位に輝きました！先週の1位から4ランクダウン↓ Adoさんの公式Xによると、12月23日（土）頃に同曲の「歌ってみた動画」を聴く配信をおこなう予定だそうです。初登場！ 同曲は、テレビアニメ「七つの大罪 黙示録の四騎士」のオープニングテーマになっています。先週の2位から1ランクダウン↓ 藤井風さんのインスタグラムでは、同曲のミュージックビデオのオフショットが投稿されています。先週の3位から1ランクアップ↑ 11月29日（水）には、約4年ぶりのニューアルバム『THE GREATEST UNKNOWN』がリリース！ Amazonミュージックでは、メンバーの解説ボイスコメント入りプレイリスト「B-Side: Tokyo Crossing」が公開されています。そして、今週の第1位は……？先週の6位から5ランクアップ↑ 自身のインスタグラムには、同曲のミュージックビデオに出演した9歳のダンサー・ShiNちゃんとの2ショット写真が投稿されています。――番組ではほかにも、ゲストパートにEXILE NESMITH（ネスミス）さんが登場。11月28日（水）リリースのライブDVD ＆ Blu-ray「EXILE "POWER OF WISH” ～Christmas Special～」のお話などを伺いました。----------------------------------------------------＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:55パーソナリティ：ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ番組Webサイト：http://www.tfm.co.jp/cdj/