桑田佳祐＆松任谷由実、福山雅治、藤井風、aiko…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（12月2日付）

■10位：福山雅治「想望」
先週の9位から1ランクダウン↓ 8日（金）には、同曲が主題歌の映画「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」が公開されます。
■9位：Vaundy「トドメの一撃 feat. Cory Wong」
ランキング圏外から再登場↑ 現在、アリーナツアー「Vaundy one man live ARENA tour “replica ZERO”」を開催中。9日（土）＆10日（日）には、福岡県・マリンメッセ福岡 A館でおこなわれます。
■8位：GENERATIONS from EXILE TRIBE「Diamonds」
初登場！ 同曲は、デビュー日の11月21日（火）にリリースされたミニアルバム『beyond the GENERATIONS』に収録されています。
■7位：桑田佳祐＆松任谷由実「Kissin' Christmas (クリスマスだからじゃない) 2023」
初登場！ 2023年11月27日（月）より、主要配信サイトにて先行配信された夢のコラボ楽曲。なお、同曲の収益の一部は、子供たちの未来と命を守るための民間・非営利の国際組織「セーブ・ザ・チルドレン」に寄付されます。
■6位：YOASOBI「アイドル」
先週の4位から2ランクダウン↓ 同曲は、LINE MUSIC 年間ランキング2023の「楽曲ランキング」、さらには、2023年 Spotify年間ランキングの「日本で最も再生された楽曲」で1位に輝きました！
■5位：Ado「唱」
先週の1位から4ランクダウン↓ Adoさんの公式Xによると、12月23日（土）頃に同曲の「歌ってみた動画」を聴く配信をおこなう予定だそうです。
■4位：Little Glee Monster「UP TO ME!」
初登場！ 同曲は、テレビアニメ「七つの大罪 黙示録の四騎士」のオープニングテーマになっています。
■3位：藤井風「花」
先週の2位から1ランクダウン↓ 藤井風さんのインスタグラムでは、同曲のミュージックビデオのオフショットが投稿されています。
■2位：King Gnu「SPECIALZ」
先週の3位から1ランクアップ↑ 11月29日（水）には、約4年ぶりのニューアルバム『THE GREATEST UNKNOWN』がリリース！ Amazonミュージックでは、メンバーの解説ボイスコメント入りプレイリスト「B-Side: Tokyo Crossing」が公開されています。
そして、今週の第1位は……？
■1位：aiko「星の降る日に」
先週の6位から5ランクアップ↑ 自身のインスタグラムには、同曲のミュージックビデオに出演した9歳のダンサー・ShiNちゃんとの2ショット写真が投稿されています。
――番組ではほかにも、ゲストパートにEXILE NESMITH（ネスミス）さんが登場。11月28日（水）リリースのライブDVD ＆ Blu-ray「EXILE "POWER OF WISH” ～Christmas Special～」のお話などを伺いました。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN
放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット
放送日時：毎週土曜 13:00～13:55
パーソナリティ：ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ
番組Webサイト：http://www.tfm.co.jp/cdj/