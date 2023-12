井上雄彦が原作・脚本・監督を務めるアニメ映画「THE FIRST SLAM DUNK」の復活上映が、2024年1月23日に行われる。

2022年12月3日に公開された「THE FIRST SLAM DUNK」。頭脳的なプレーと電光石火のスピードで相手を翻弄する湘北のポイントガード・宮城リョータの過去のエピソードを軸に、王者・山王工業に挑む湘北高校のインターハイでの戦いを描いた。8月31日に国内上映が終了し、国内の興行収入157億円、観客動員数は1088万人を記録している。復活上映が行われる劇場や時間などの詳細は続報を待とう。

また2024年2月28日に発売される「THE FIRST SLAM DUNK」の4K ULTRA HD Blu-ray / Blu-ray / DVDの特典内容が決定。「LIMITED EDITION」および「SPECIAL LIMITED EDITION」の映像特典には、海外用に実施された井上のインタビュー映像、劇場で開催されたトークイベント「COURTSIDE in THEATER」、映画公開中に実施されたライブ配信等が5時間30分以上にわたって収録される。そのほか封入特典の「Special THANKS プレゼント」は、リョータの両面ミニポスターがクリアポスター2枚組に変わるなど、各アイテムが装いを新たに特別バージョンとして用意された。特典内容の詳細は公式サイトで確認を。

