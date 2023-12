歌手・鈴木亜美のヒット曲「BE TOGETHER(new ver.)」が、2024年1月2日までの約1カ月の期間限定で、auスマートパスプレミアムにて無料ダウンロードできる。

鈴木亜美

■鈴木亜美にとって「BE TOGETHER」は最大のヒット曲

オーディション番組を経て、小室哲哉のプロデュースで1998年に「love the island」でCDデビューした鈴木。1stアルバム『SA』はミリオンセラーとなり、1999年にリリースした7thシングル「BE TOGETHER」は、オリコンチャート1位を獲得した。

「BE TOGETHER」は、TM NETWORKのオリジナル楽曲を鈴木がカバー。自身初のオリコンシングルチャート1位に加え、自身最高の初動売上枚数を記録し、オリコン集計での累計売上は80万枚を超えて最大のヒット曲となった。

今回の無料楽曲「BE TOGETHER(new ver.)」は、エイベックス移籍後にベスト盤『Ami Selection』にて発表したニューバージョン。『Ami Selection』には、同曲以外にも「love the island」「alone in my room」「all night long」「white key」「Don't leave me behind」「OUR DAYS」「Don't need to say good bye」が、すべて歌い直しのニューバージョンで収録されている。