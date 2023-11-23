士郎正宗原作によるアニメ「攻殻機動隊 SAC_2045 最後の人間」の冒頭映像12分が、本日11月23日から12月14日までYouTubeで公開されている。

本日より3週間限定で全国30館にて劇場上映される「攻殻機動隊 SAC_2045 最後の人間」。Netflixで独占配信中の「攻殻機動隊 SAC_2045」シーズン2が再構成され、新たなシーンも加えられている。冒頭映像は前作「攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争」のラストで姿を消した公安9課のトグサが、敵のアジトから決死の脱出を図る自身の過去を追体験するシーンでスタート。地下鉄車両の中で目覚めたトグサは廃墟と化した東京に行き着き、タイトルへと入っていく。ポスト・ ヒューマンの謎を知るククーシキンを追っていた草薙素子たち公安9課が、ポスト・ヒューマンのミズカネスズカと会敵するところまでが収められた。映像の公開期間は12月14日21:00まで。

「攻殻機動隊 SAC_2045 最後の人間」

2023年11月23日（木・祝）より3週間限定で全国30館にて劇場公開

スタッフ

原作：士郎正宗「攻殻機動隊」（講談社 KCデラックス刊）

総監督：神山健治 × 荒牧伸志

監督：藤井道人

演出＆編集：古川達馬

脚本：神山健治、檜垣亮、砂山蔵澄、土城温美、佐藤大、大東大介

キャラクターデザイン：Ilya Kuvshinov

CGディレクター：松本勝

3Dキャラクタースーパーバイザー：松重宏美

プロダクションデザイナー：臼井伸二、寺岡賢司、松田大介

モデリングスーパーバイザー：田崎真允

バックグラウンドモデリングスーパーバイザー：市川聡

リギング＆キャラクターFXスーパーバイザー：錦織洋介

リギングスーパーバイザー：井上暢三

モーションキャプチャディレクター：宇土澤秀公

レイアウトスーパーバイザー：崔佑碩

アニメーションスーパーバイザー：山口雄也

エフェクトスーパーバイザー：清塚拓也

ライティング＆コンポジットスーパーバイザー：高橋孝弥

テクニカルスーパーバイザー：大桃雅寛

音楽：戸田信子 × 陣内一真

サウンドデザイナー：高木創

音楽制作：フライングドッグ

主題歌協力：ソニー・ミュージックレーベルズ

制作：Production I.G × SOLA DIGITAL ARTS

製作：攻殻機動隊2045製作委員会

配給：バンダイナムコフィルムワークス

モーションアクター

草薙素子：川渕かおり

荒巻大輔、イシカワ：曽世海司

バトー：笠原紳司

トグサ：岡田地平

サイトー：武井秀哲

江崎プリン：山城屋理紗

キャスト

草薙素子：田中敦子

荒巻大輔：中博史

バトー：大塚明夫

トグサ：山寺宏一

イシカワ：仲野裕

サイトー：大川透

パズ：小野塚貴志

ボーマ：山口太郎

タチコマ：玉川砂記子

江崎プリン：潘めぐみ

スタンダード：津田健次郎

ジョン・スミス：曽世海司

久利須・大友・帝都：喜山茂雄

シマムラタカシ：林原めぐみ

(c)士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊2045製作委員会