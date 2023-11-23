士郎正宗原作によるアニメ「攻殻機動隊 SAC_2045 最後の人間」の冒頭映像12分が、本日11月23日から12月14日までYouTubeで公開されている。
本日より3週間限定で全国30館にて劇場上映される「攻殻機動隊 SAC_2045 最後の人間」。Netflixで独占配信中の「攻殻機動隊 SAC_2045」シーズン2が再構成され、新たなシーンも加えられている。冒頭映像は前作「攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争」のラストで姿を消した公安9課のトグサが、敵のアジトから決死の脱出を図る自身の過去を追体験するシーンでスタート。地下鉄車両の中で目覚めたトグサは廃墟と化した東京に行き着き、タイトルへと入っていく。ポスト・ ヒューマンの謎を知るククーシキンを追っていた草薙素子たち公安9課が、ポスト・ヒューマンのミズカネスズカと会敵するところまでが収められた。映像の公開期間は12月14日21:00まで。
「攻殻機動隊 SAC_2045 最後の人間」
2023年11月23日（木・祝）より3週間限定で全国30館にて劇場公開
スタッフ
原作：士郎正宗「攻殻機動隊」（講談社 KCデラックス刊）
総監督：神山健治 × 荒牧伸志
監督：藤井道人
演出＆編集：古川達馬
脚本：神山健治、檜垣亮、砂山蔵澄、土城温美、佐藤大、大東大介
キャラクターデザイン：Ilya Kuvshinov
CGディレクター：松本勝
3Dキャラクタースーパーバイザー：松重宏美
プロダクションデザイナー：臼井伸二、寺岡賢司、松田大介
モデリングスーパーバイザー：田崎真允
バックグラウンドモデリングスーパーバイザー：市川聡
リギング＆キャラクターFXスーパーバイザー：錦織洋介
リギングスーパーバイザー：井上暢三
モーションキャプチャディレクター：宇土澤秀公
レイアウトスーパーバイザー：崔佑碩
アニメーションスーパーバイザー：山口雄也
エフェクトスーパーバイザー：清塚拓也
ライティング＆コンポジットスーパーバイザー：高橋孝弥
テクニカルスーパーバイザー：大桃雅寛
音楽：戸田信子 × 陣内一真
サウンドデザイナー：高木創
音楽制作：フライングドッグ
主題歌協力：ソニー・ミュージックレーベルズ
制作：Production I.G × SOLA DIGITAL ARTS
製作：攻殻機動隊2045製作委員会
配給：バンダイナムコフィルムワークス
モーションアクター
草薙素子：川渕かおり
荒巻大輔、イシカワ：曽世海司
バトー：笠原紳司
トグサ：岡田地平
サイトー：武井秀哲
江崎プリン：山城屋理紗
キャスト
草薙素子：田中敦子
荒巻大輔：中博史
バトー：大塚明夫
トグサ：山寺宏一
イシカワ：仲野裕
サイトー：大川透
パズ：小野塚貴志
ボーマ：山口太郎
タチコマ：玉川砂記子
江崎プリン：潘めぐみ
スタンダード：津田健次郎
ジョン・スミス：曽世海司
久利須・大友・帝都：喜山茂雄
シマムラタカシ：林原めぐみ
(c)士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊2045製作委員会