Adoが12月2日に放送される日本テレビ系の音楽特番「日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト2023」に出演する。

2001年に放送がスタートし、今回で23回目の放送となる「ベストアーティスト」。今年も総合司会を櫻井翔、司会を羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサーが務める。Adoがテレビでパフォーマンスを行うのは今回が初。彼女は当日、ストリーミングサービスでの再生回数が自身最速で1億回を突破した「唱」、映画「ONE PIECE FILM RED」の劇中歌「Tot Musica」の2曲を歌唱する。

日本テレビ系「日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト2023」

2023年12月2日(土)19:00~22:54

<出演者>

総合司会:櫻井翔

司会:羽鳥慎一 / バカリズム / 市來玲奈アナウンサー

Ado / 石川さゆり / King & Prince / King Gnu / Kep1er / JO1 / GENERATIONS / SixTONES / Snow Man / SUPER BEAVER / SEKAI NO OWARI / Sexy Zone / SEVENTEEN / Da-iCE / なにわ男子 / NiziU / 乃木坂46 / Perfume / 日向坂46 / 福山雅治 / MISIA / Mrs. GREEN APPLE / 由薫 / 優里 / ゆず / 緑黄色社会 / LE SSERAFIM / Rockon Social Club / and more