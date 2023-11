グッドスマイルカンパニーからこのほど、「初音ミク」と「シナモロール」のコラボ企画として、2人が一緒にねんどろいどになって登場! 11月16日より予約受付が始まっています。

今回はマイナビ学生の窓口に所属する大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します。

ねんどろいど 初音ミク シナモロールコラボVer.

髪型も衣装もお揃い!

長いツインテールが魅力的なバーチャルシンガー「初音ミク」と、長いお耳がキュートなサンリオキャラクター「シナモロール」。チャームポイントのフォルムがそっくりな2人が、ほっこり癒されるフィギュアになって登場です。

SNSでは早くも、「なにこれかわいい×かわいいじゃん」「2人でおなじ耳してるのは 最強に可愛い」「高いけどほしいよォ〜〜〜〜」と話題となっています。

ねんどろいど 初音ミク シナモロールコラボVer.

「初音ミク」の全高は約100mm。表情パーツは「にっこり顔」「ウィンク顔」「のほほん顔」の3種、そのほかオプションパーツとして「リボン付き頭部」や「シナモンロール」が付属。「シナモロール」は、通常の真っ白ボディのほかに、初音ミクとお揃いの衣装をまとったボディの2種類が用意されているそう。

また、オンライン特典として、「GOODSMILE ONLINE SHOP」にて購入すると、初音ミクの頭に帽子のようにちょこんと乗っかるオプションパーツ「頭に乗せるコーヒーカップ」がもらえるキャンペーンも開催中です!

受注期間は2023年11月16日〜2024年1月17日21時まで。発売は2024年5月の予定となっています。価格は9,800円。

(c)Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

(c)2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L644288

トレンドリサーチャー: 辻本拓夢

文:CHIGAKO

編集:マイナビニュース ワーク&ライフ編集部