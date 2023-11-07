ANYCOLORが運営するバーチャルライバーグループ「NIJISANJI EN」は、11月7日11時より「NIJISANJI EN Confectionery」の販売を開始する。

NIJISANJI EN Confectionery

「NIJISANJI EN Confectionery」は、主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」より登場したスイーツをテーマにしたグッズ。 参加ライバーは、エリーラ ペンドラ、ぽむ れいんぱふ、フィナーナ 竜宮、マリア マリオネット、アイア アマレ、スカーレ ヨナグニの6人。

グッズラインナップ

グッズラインナップは、撮りおろしビジュアルを使用したアクリルスタンド、ハート型缶バッジ、ランダムチェキ風カード、アクリルキーホルダー、スクエアクッションの全5種。

「NIJISANJI EN Confectionery」は、11月7日11時から、にじさんじオフィシャルストアとNIJISANJI EN Official Storeにて販売を開始する。

アクリルスタンド

アクリルスタンドは全6種。価格は各1,700円。サイズ(約)はW75mm×H125mm以内(ライバーによって大きさが異なる)。素材はアクリル。同商品は1人1会計につき、1種5点まで購入可能。配送は11月下旬以降。

ハート型缶バッジ

ランダムチェキ風カード

ハート型缶バッジは全6種。価格は各600円。サイズ(約)はW57mm×H53mm以内。素材は紙、ブリキ。同商品は1人1会計につき、1種40点まで購入可能。配送は11月下旬以降。

ランダムチェキ風カードは、6種ランダム。価格は各300円。サイズ(約)はW54mm×H86mm。素材は紙。同商品は1人1会計につき、40点まで購入可能。配送は11月下旬以降。

アクリルキーホルダー

アクリルキーホルダーは全6種。価格は各1,200円。サイズ(約)は「アクリルチャーム」W36mm×H50mm、「リボン」W7mm×H60mm(ライバーによって大きさが異なる)。素材はアクリル、リボン。同商品はお1人1会計につき、1種5点まで購入可能。配送は11月下旬以降。

スクエアクッション

スクエアクッションは全2種。価格は各3,500円。サイズ(約)はW240mm×H240mm。素材はスエード。同商品は1人1会計につき、1種5点まで購入可能。11月下旬以降。