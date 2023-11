【小田原 グルメレポ】ビストロルパ-小田原食材を使用したリーズナブル…

本格フレンチをリーズナブルに味わえるビストロ料理店

東海道線鴨宮駅南口より徒歩2分。ヨークマート鴨宮店近くにある天勇ビル2F「ビストロ ルパ(Le Bistro Repas)」を紹介いたします。

こだわりぬいた小田原産食材を使用したビストロ料理

フランスのレストランで働いていたこともあるシェフがつくる、リーズナブルでボリューミーなフランス料理を楽しめると地元民からも愛される人気店。早めに予約をした方が良いとのことで2週間前に予約できましたが、伺った平日は満席。

店内は緑を基調とし、お洒落な装飾が多く、とても落ち着いた雰囲気です。

今回は、人気でボリューミーだと噂の、贅沢ランチコース¥2860(税込み)デザートドリンクセット¥385(税込み)を注文しました

画像出典:湘南人

ドリンクは、青みかんソーダで注文し、食前にお願いするとすぐ運ばれてきました。小田原産の青みかんを使用し、さわやかな風味と酸っぱすぎない甘酸っぱさがやみつきになり、すぐに飲み干してしまいそうでした。

続いて栗の冷製ポタージュです。ほどよい栗の味に生クリームが合わさり、季節感を感じる一品です。

次に運ばれてきたのが、前菜。初めて来店されたお客様方はボリュームにびっくりです。彩もよく、野菜、肉、魚とバランスもよくどれを食べても美味しく、ペロリといただきました。

自家製パン。おかわりできるものもあります。美味しいあまり食べすぎてしまうとメインが入らなくなるので、要注意です。

そして、メインです。

子羊のトマト煮。地元食材と子羊の旨味が絶妙に組み合わさり、トマトの酸味が肉の脂肪分と調和し、バランスの良くとても食べやすい1品です。

最後にデザート2つです。

まずは、タピオカミルクのバニラ風味。

ソースはイチゴソースとキャラメルソースと2種類味を楽しめます。牛さんソース入れも名物になりつつあるそうです。

画像出典:湘南人

最後にカスタードプリン。プリンはしっかり甘くキャラメルがほろ苦で最後を締めくくるにふさわしいデザートでした。

噂通りのボリュームでしたが、ボリュームでごまかしているわけでもなく、シェフが毎日一品一品素材からこだわって作っていることが食べるととてもよくわかりました。

何組か常連さんもいたようで、帰り際にスタッフさんと楽しそうに会話されている姿もみうけられました。フランス料理は敷居が高いイメージを持ってる方もいるとおもいますが、この暖かい雰囲気がリピーターさん増加の秘訣かもしれません。

お近くに来られる際はぜひ足を運んでみてくださいね。

お店紹介

関連リンク

【ビストロ ルパ(Le Bistro Repas)】■住所:〒250-0875神奈川県小田原市南鴨宮3丁目37-24 天勇ビル 2F■営業時間:11:30~14:00(L.O) 17:30~21:00(L.O) 日曜営業■定休日:火曜日 第2水曜日■電話番号:0465-42-9298■駐車場:有2台

ビストロ ルパ|Facebook

The post 【小田原 グルメレポ】ビストロルパ-小田原食材を使用したリーズナブルでボリューミーな本格フレンチ first appeared on 湘南人.