「好きな人や大切な人に愛情を伝えたい。でも、どうしたらいいのかわからない」という方は、きっと多くいらっしゃるでしょう。「以心伝心」などの言葉もあるように、日本では昔から、直接話さずとも気持ちが伝わることを良しとする文化があります。しかし愛する相手にしっかりと気持ちを表現するのは、とても大切なことです。

本記事では短文でもしっかりと愛を伝えられる英語のフレーズ、愛とは何なのかに迫る名言・格言、恋愛映画のラストシーンのセリフなど、珠玉の言葉を厳選して紹介。ぜひ参考にして、大切な人に愛情を伝えてみてはいかがでしょうか。

まずは英語の愛情表現をご紹介します。短いフレーズや、情熱的な言葉など、シチュエーションごとに見ていきましょう。

好きな相手に好意を伝えるレベルの愛情表現として適切なフレーズです。まだそこまで関係が深くない相手に使うといいでしょう。

誰もが一度はテレビや映画などで聞いたことがあるセリフでしょう。まだ関係が深くない相手に言うと、ちょっと重たい感じがします。付き合っている相手と十分な信頼関係ができたときや、家族に愛情を伝える場合などに使いましょう。

相手が自分にとって必要な存在であること、つまり人生に欠かせない大切な存在であることを表現しています。

なお特に友人や職場の人に対して使う場合は、「手を貸してほしい」といった意味にもなります。

crazy(熱狂して、夢中になって、狂気じみた)という単語を使うことによって、理性を超えた熱い想いを表現できるフレーズです。多くの海外ミュージシャンも、歌詞の中でよく使っています。

「I'm all yours」にはまさに、恋愛の情熱を全開にさせたようなパワーが感じられます。情熱的な恋をしたいカップルには打ってつけのセリフです。

なお「今ってちょっと時間ある?」「○○に行かない?」などと尋ねられた場合に「I'm all yours」と答えることもあります。この場合は「私の時間はあなたのものです(時間ならありますよ)」「あなたの意見に従います」といった意味になります。

以上の2つは、深い愛情を伝えるフレーズです。これからも長い時間をかけて、一緒に愛を育みたい2人にピッタリな言葉ではないでしょうか。

・You always make me happy.(あなたはいつも私を幸せにしてくれます) ・Thank you for being with me throughout my life.(いつも一緒にいてくれてありがとう) ・Thank you always.(いつもありがとう)

以上の3つの表現は、恋人や家族に感謝を伝えるフレーズです。

英語にせよ、日本語にせよ、愛を育む上で相手に感謝を示すことはとても大切なことです。ちゅうちょせずに、日頃から使っていきたい言葉です。

You cannot imagine how much I love you.

(君は僕がどれだけ君のことを愛しているか、想像できないかもしれないね)

I love you more than I have ever loved anyone in my life.

(これまでの人生の中で、これほど愛していると感じたことはないくらい、君のことを愛しているんだ)

I'm thinking of you all the time.

(僕はいつだって君のことを想っているよ)