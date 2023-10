森永製菓は、スナック菓子「おっとっと」シリーズにて、「恐竜・古生物」の菓子型を収録した「おっとっと<うすしお味>」「ベジタブルおっとっと<コンソメ味>」と、サンリオの人気キャラクターがコラボレーションした「おっとっとおやつパック<うすしお味>」「ベジタブルおっとっとおやつパック<コンソメ味>」を、11月上旬より期間限定で発売する。

マイナビ学生の窓口に所属する大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します!

「恐竜・古生物」と「サンリオキャラクター」の形をしたおっとっとが登場

「おっとっと」は、1982年に発売し、ノンフライ製法で仕上げた、中空の軽い食感と繊細な菓子型が特長のスナック菓子です。

今回はおっとっとの歴史で初の取り組みとなるティラノサウルスとスピノサウルスの組み合わせ型を含む全12種が登場し、4つのパーツを探してならべる楽しさを体験することができるそう。

また、おやつパックにはサンリオの人気キャラクター6種(クロミ、ハローキティ、シナモロール、ポチャッコ、ポムポムプリン、マイメロディ)の菓子型が登場! 海のいきもの、陸のいきものとサンリオキャラクターズがコラボレーションしたデザインを楽しめます。

サンリオとおっとっとのコラボに、X(旧Twitter)では、「超絶かわいい」「食べるのもったいないなぁ」「さんりおっとっと、可愛い」「可愛すぎて食べられない! 」などのコメントが寄せられています。また、「シナモンだけ乱獲したい」「KIRIMIちゃんが……いないだと……」などの推しキャラクターに関するコメントもありました。

組み合わせられるおっとっととサンリオコラボのかわいいおっとっとは、11月上旬より全国で発売されます。

(C) ’23 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L644539

トレンドリサーチャー: 辻本拓夢

文: 安藤深月

編集: マイナビニュース ワーク&ライフ編集部