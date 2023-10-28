アニメ「転生したらスライムだった件 コリウスの夢」のオープニング映像が解禁された。

オープニング映像では、リムルとともにコリウス王国へ向かうおなじみのテンペストの仲間や、コリウス王国で出会う新キャラクターたち、そしてナイトガーデンの長椅子に横たわるルミナス、大怪盗・サトルらが登場。寺島拓篤が歌うオープニング主題歌「ヒカリハナツ」とともに躍動感溢れる映像に仕上げられた。

「転生したらスライムだった件 コリウスの夢」は、砂漠に灼熱の太陽が降り注ぐ、コリウス王国で繰り広げられる冒険譚。TVアニメ第1期と第2期の間に位置する物語で、リムルと仲間たちのスパイ作戦が描かれる。アニメは全3話で構成され、11月1日に各種配信サイトにて一挙配信される。

「転生したらスライムだった件 コリウスの夢」

配信情報

2023年11月1日（水）0:00配信開始

見放題配信

アニメ放題 / ABEMAプレミアム / Prime Video / dアニメストア / DMM TV / FOD / バンダイチャンネル / Hulu / Netflix / U-NEXT / Lemino

レンタル配信

Prime Video / カンテレドーガ / Google Play Store / J:COMオンデマンド / TELASA / ニコニコチャンネル / HAPPY!動画 / バンダイチャンネル / ビデオマーケット / milplus / music.jp / ムービーフル / Rakuten TV

スタッフ

監督：中山敦史

原作：川上泰樹・伏瀬・みっつばー「転生したらスライムだった件」（講談社「月刊少年シリウス」連載）

シリーズ構成：根元歳三

キャラクターデザイン：江畑諒真

モンスターデザイン：岸田隆宏

コンセプトアート：富安健一郎（INEI）

美術：スタジオなや

美術監督：佐藤歩

美術設定：藤瀬智康・佐藤正浩

色彩設計：斉藤麻記

撮影監督：佐藤洋

グラフィックデザイナー：生原雄次

編集：神宮司由美

音響監督：明田川仁

音楽：藤間仁（Elements Garden）

アニメーション制作：エイトビット

キャスト

リムル：岡咲美保

サトル：寺島拓篤

大賢者：豊口めぐみ

ランガ：小林親弘

ベニマル：古川慎

ソウエイ：江口拓也

ユウキ：花江夏樹

ルミナス：Lynn

ヴィオレ：富田美憂

パウロ：岡本信彦

ゼノビア：日岡なつみ

アスラン：松風雅也

サウザー：田丸篤志

グスタフ：加藤将之

バラク：小松史法

シフォン：名塚佳織

カール：興津和幸

(c)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会