集英社によるイベント「ジャンプフェスタ2024」入場チケットの受付が、10月27日にジャンプNAVIアプリでスタートする。

1999年にスタートし、今年で25回目となる「ジャンプフェスタ」。今年は12月16日、17日に千葉・幕張メッセにて開催され、2日間で計38ステージの実施を予定している。入場チケットの料金は無料となり、会場内の展示やブースを楽しむことが可能。なお会場で販売されるグッズの一部も公開された。

また、ジャンプスタジオのステージプログラムとゲストも発表。「ウィッチウォッチ」「ラーメン赤猫」「SAKAMOTO DAYS」「2.5次元の誘惑」「僕とロボコ」「あかね噺」「株式会社マジルミエ」「忘却バッテリー」「【推しの子】」や、ミュージカル「憂国のモリアーティ」などのステージが行われる。タイムスケジュール、ゲストは記事末のリストをチェックしよう。

「ジャンプフェスタ2023」

日程：2023年12月16日（土）、17日（日）

時間：9:00～17:00予定

会場：千葉県 幕張メッセ 展示ホール1～8

ジャンプスタジオ

2023年12月16日（土）

10:30～11:00 週刊少年ジャンプステージ「鵺の陰陽師」「アスミカケル」「暗号学園のいろは」「キルアオ」週刊少年ジャンプ編集長・中野博之、ジャンプ編集部員

11:30～12:00「ウィッチウォッチ」出演者は後日発表

12:30～13:00「ラーメン赤猫」シークレットゲスト登場

13:30～14:00「SAKAMOTO DAYS」出演者は後日発表

14:30～15:00「2.5次元の誘惑」榎木淳弥、前田佳織里、鬼頭明里

15:30～16:00 ジャンプSQ.ステージ「極楽街」「戦奏教室」「ファントムバスターズ」 ジャンプスクエア編集長・吉田幸司、ジャンプスクエア編集部員、浪川大輔

16:30～17:00「僕とロボコ」松尾駿（チョコレートプラネット）、津田美波

2023年12月17日（日）

10:30～11:00 少年ジャンプ＋ステージ「正反対な君と僕」「マリッジトキシン」「幼稚園 WARS」阿賀沢紅茶、静脈、千葉侑生、少年ジャンプ＋編集長・細野修平、少年ジャンプ+編集部員

11:30～12:00「あかね噺」馬上鷹将、ジャンプ編集部員、林家けい木（落語監修、落語家）

12:30～13:00「株式会社マジルミエ」出演者は後日発表

13:30～14:00「忘却バッテリー」増田俊樹、宮野真守

14:30～15:00「【推しの子】」高橋李依、大塚剛央、潘めぐみ、石見舞菜香

15:30～16:00「ダークギャザリング」篠原侑、島崎信長、川口莉奈

16:30～17:00 ミュージカル「憂国のモリアーティ」鈴木勝吾、平野良、高木俊

ジャンプスーパーステージRED

2023年12月16日（土）

10:30～11:10「ハイキュー!!」村瀬歩、石川界人、梶裕貴、中村悠一

12:10～12:50「呪術廻戦」榎木淳弥、内田雄馬、中村悠一、諏訪部順一

13:50～14:30「青の祓魔師」岡本信彦、福山潤、花澤香菜、喜多村英梨

15:30～16:10「新テニスの王子様」皆川純子、置鮎龍太郎、諏訪部順一、永井幸子

17:10～17:50 「僕のヒーローアカデミア」山下大輝、岡本信彦、佐倉綾音、三宅健太、内山昂輝

2023年12月17日（日）

10:30～11:10「怪獣8号」福西勝也、加藤渉、瀬戸麻沙美

12:10～12:50「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-」斉藤壮馬、高橋李依（※追加キャストは後日発表）

13:50～14:30「SPY×FAMILY」江口拓也、種崎敦美、早見沙織、松田健一郎

15:30～16:10「チェンソーマン」戸谷菊之介、楠木ともり、坂田将吾、ファイルーズあい

17:10～18:00「ONE PIECE」田中真弓、中井和哉、岡村明美、山口勝平、平田広明、大谷育江、山口由里子、矢尾一樹、宝亀克寿

ジャンプスーパーステージBLUE

2023年12月16日（土）

9:30～10:00「アオのハコ」出演者は後日発表

10:45～11:15「鬼滅の刃」花江夏樹、河西健吾、花澤香菜、早見沙織

12:00～12:30「ダンダダン」 出演者は後日発表

13:15～13:45「マッシュル -MASHLE-」小林千晃、川島零士、梶裕貴（※追加キャストは後日発表）

14:30～15:00「アンデッドアンラック」中村悠一、佳原萌枝（※追加キャストは後日発表）

15:45～16:15「逃げ上手の若君」結川あさき、日野まり、鈴代紗弓、悠木碧、中村悠一

17:00～17:30「夜桜さんちの大作戦」川島零士、本渡楓、小西克幸、鬼頭明里

2023年12月17日（日）

9:30～10:00「銀魂」杉田智和、阪口大助、釘宮理恵

10:45～11:15「BLEACH」森田成一、杉山紀彰、梅原裕一郎、小野友樹

12:00～12:30「ワールドトリガー」村中知、梶裕貴、諏訪部順一、三瓶由布子

13:15～13:45「Dr.STONE」小林裕介、鈴木崚汰、佐藤元、河西健吾、小野賢章

14:30～15:00「地獄楽」小林千晃、花守ゆみり、木村良平、小野賢章

15:40～16:20「鴨乃橋ロンの禁断推理」「姫様“拷問”の時間です」阿座上洋平、榎木淳弥、白石晴香、伊藤静

17:00～17:50「魔都精兵のスレイブ」「道産子ギャルはなまらめんこい」広瀬裕也、鬼頭明里、内田真礼、島崎信長、佐倉綾音、花守ゆみり、上田麗奈

※島崎信長と種崎敦美の崎はたつさき、高木俊の高ははしごだかが正式表記。

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.