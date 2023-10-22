「ミュージカル『忍たま乱太郎』第13弾 忍術学園 学園祭2023」が、12月に東京と大阪で上演される。そのキャスト情報などが公開された。

「ミュージカル『忍たま乱太郎』 忍術学園 学園祭」は、過去作を含むミュージカル「忍たま乱太郎」楽曲の披露をメインとしたライブイベント。今回は12月8日から10日まで東京・立川ステージガーデンで、12月15日から17日まで大阪・クールジャパンパーク大阪TTホールで上演される。

今回の舞台では「ミュージカル『忍たま乱太郎』」史上で初めて、4～6年生キャストが勢揃い。6年生キャストとして立花仙蔵役で湯本健一、潮江文次郎役で渡辺和貴、中在家長次役で新井雄也、七松小平太役で坂垣怜次、食満留三郎役で鈴木祐大、善法寺伊作役で反橋宗一郎が登場し、5年生キャストとして久々知兵助役で山木透、尾浜勘右衛門役で佐藤智広、不破雷蔵役で吉田翔吾、鉢屋三郎役で久下恭平、竹谷八左ヱ門役で栗原大河が出演。4年生キャストには平滝夜叉丸役で龍人、綾部喜八郎役で大谷誠、田村三木ヱ門役で三井淳平、浜守一郎役で飯塚大夢、斉藤タカ丸役で坂下陽春が名を連ねる。全キャスト情報は記事末のリストで確認しよう。

チケットは明日10月23日正午に、オフィシャル先行とムービックステージFC先行がスタート。最速プレオーダーと2.5フレンズ先行は10月30日より、一般発売は11月18日より行われる。入場特典には全6種の銀テープが用意された。

ミュージカル「忍たま乱太郎」第13弾 忍術学園 学園祭2023

東京公演

日程：2023年12月8日（金）～10日（日）

会場：東京都 TACHIKAWA STAGE GARDEN

大阪公演

日程：2023年12月15日（金）～17日（日）

会場：大阪府 COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール

キャスト

忍術学園6年生

立花仙蔵：湯本健一

潮江文次郎：渡辺和貴

中在家長次：新井雄也

七松小平太：坂垣怜次

食満留三郎：鈴木祐大

善法寺伊作：反橋宗一郎

忍術学園5年生

久々知兵助：山木透

尾浜勘右衛門：佐藤智広

不破雷蔵：吉田翔吾

鉢屋三郎：久下恭平

竹谷八左ヱ門：栗原大河

忍術学園4年生

平滝夜叉丸：龍人

綾部喜八郎：大谷誠

田村三木ヱ門：三井淳平

浜守一郎：飯塚大夢

斉藤タカ丸：坂下陽春

忍術学園1年生

猪名寺乱太郎：東條桜典（A）、武井ダマセノ瑠珂（B）

摂津のきり丸：鈴木琉音（A）、伊奈聖嵐（B）

福富しんべヱ：釼持康心（A）、細田梨太（B）

忍術学園関係者

大川平次渦正：迫英雄

土井半助：一洸

山田伝蔵：今井靖彦

小松田秀作：輝山立

戸部新左ヱ門：森大

食堂のおばちゃん：開沼豊

松千代万・照星：宮川康裕

ドクタケ忍者隊

稗田八方斎：幹山恭市

キャプテン達魔鬼：高橋光

竜鬼：小笠原竜哉

俊鬼：伊藤俊

曇鬼：開沼豊（兼役）

暗殺者

海松万寿烏：森大（兼役）

土寿烏：翁長卓

タソガレドキ忍者

雑渡昆奈門：翁長卓（兼役）