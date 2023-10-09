オリジナルTVアニメ「川越ボーイズ・シング」のキャラクターソングCD、Blu-ray、DVDの発売が決定した。いずれも全4巻ずつ展開される。

キャラクターソングCDにはアニメで一部しか聞けなかった楽曲のフルサイズを収録。全6曲を収めたVol.1のジャケットには出井天使、矢沢ひろし、白鳥修治の姿が描かれた。Vol.1は10月25日に発売される。

Blu-rayとDVDのジャケットには描き下ろしのイラストを使用。映像特典として「On the Set」のダンス振付映像、初回限定版特典としてクリアステッカーが付属する。Blu-rayとDVDの第1巻は2024年1月26日に発売予定。

そのほか11月4日には、東京・池袋のサンシャインシティにて開催される「アニメイトガールズフェスティバル2023」でステージイベントを開催。出井天使役の鵜澤正太郎、矢沢ひろしの土田玲央、小橋快人役の中西南央、茨戸静男役の金子誠、日向行役の生田鷹司、日向進役の伊瀬結陸、オープニング主題歌を務めるKacoが登壇し、トークや歌唱を披露する。

TVアニメ「川越ボーイズ・シング」

放送情報

TOKYO MX、BS11：2023年10月9日（月）より毎週月曜日23:00～

テレ玉：2023年10月10日（火）より毎週火曜日21:00～

配信情報

2023年10月9日（月）23:30～順次配信開始

月額見放題サービス

ABEMA、DMM TV、dアニメストア、FOD、Hulu、J:COMオンデマンド、Lemino、milplus、Prime Video、TELASA、U-NEXT、アニメ放題、auスマートパスプレミアム、ニコニコ生放送、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル

個別課金サービス

HAPPY!動画、J:COMオンデマンド、milplus、Prime Video※2023年10月23日（月）以降配信予定、TELASA、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル

スタッフ

監督：松本淳

シリーズ構成：川越学園文芸部

キャラクター原案：えびも

キャラクターデザイン：渡邊葉瑠

音楽：YUKI KANESAKA、シンリズム、横山潤子

音響監督：菊田浩巳

音響制作：dugout

アニメーション制作：evg

アニメーション制作協力：テレコム・アニメーションフィルム

キャスト

出井天使（だんぼっち）：鵜澤正太郎

矢沢ひろし（えいちゃん）：土田玲央

白鳥修治（トリちゃん）：小原悠輝

小橋快人（IT）：中西南央

茨戸静男（オトメ）：金子誠

足立尽：木村昴

日向行：生田鷹司

日向進：伊瀬結陸

葉加瀬友（博士）：葉山翔太

鈴木カーティス（マジック）：深川和征

響春男：興津和幸

響ありさ：土井美加

飯島リカ：洲崎綾

森村充：堂島颯人

小嵐然：橘龍丸

(c)ぼくらの川越洋菓子店