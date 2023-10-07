本日10月7日（土）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年秋アニメ作品まとめを公開中。
「まついぬ」
- テレビ東京：2023年10月7日（土）より毎週土曜日7:00～「イニミニマニモ」内
- AT-X：2023年10月12日（木）より毎週木曜日22:05～
「全力ウサギ」
- テレビ埼玉：2023年10月7日（土）より毎週土曜日17:55～
- テレビ神奈川：2023年10月8日（日）より毎週日曜日6:55～
- 千葉テレビ放送：2023年10月8日（日）より毎週日曜日15:55～
「キボウノチカラ～オトナプリキュア'23～」
- NHK Eテレ：2023年10月7日（土）より毎週土曜日18:25～
「最果てのパラディン 鉄錆の山の王」
- TOKYO MX：2023年10月7日（土）より毎週土曜日22:00～
- BS日テレ：2023年10月7日（土）より毎週土曜日24:30～
- AT-X：2023年10月11日（水）より毎週水曜日20:00～
「ひきこまり吸血姫の悶々」
- TOKYO MX：2023年10月7日（土）より毎週土曜日22:30～
- BS日テレ：2023年10月7日（土）より毎週土曜日23:00～
- MBS：2023年10月10日（火）より毎週火曜日27:30～
- AT-X：2023年10月11日（水）より毎週水曜日22:00～
「SPY×FAMILY」Season 2
- テレビ東京系6局ネット：2023年10月7日（土）より毎週土曜日23:00～
- BSテレ東：2023年10月8日（日）より毎週日曜日23:30～
- 大分朝日放送：2023年10月8日（日）より毎週日曜日10:00～
- AT-X：2023年10月10日（火）より毎週火曜日22:00～
- 長崎放送：2023年10月12日（木）より毎週木曜日24:26～
- 琉球放送：2023年10月14日（土）より毎週土曜日7:00～
- テレビ静岡：2023年10月14日（土）より毎週土曜日16:30～
- 奈良テレビ：2023年10月16日（月）より毎週月曜日25:00～
- びわ湖放送：2023年10月17日（火）より毎週火曜日17:25～
- 秋田放送：2023年10月17日（火）より毎週火曜日25:24～
- 中国放送：2023年10月19日（木）より毎週木曜日24:26～
- 熊本県民テレビ：2023年10月19日（木）より毎週木曜日25:29～
- 南海放送：2023年10月21日（土）より毎週土曜日24:55～
- さくらんぼテレビジョン：2023年10月21日（土）より毎週土曜日25:15～
- テレビ山梨：2023年10月22日（日）より毎週日曜日24:50～
- IBC岩手放送：2023年10月27日（金）より毎週金曜日25:53～
- アニマックス：2023年10月28日（土）より毎週土曜日19:30～
- テレビ高知：2023年11月18日（土）より毎週土曜日24:58～
「新しい上司はど天然」
- TOKYO MX：2023年10月7日（土）より毎週土曜日23:30～
- とちぎテレビ：2023年10月7日（土）より毎週土曜日23:30～
- 群馬テレビ：2023年10月7日（土）より毎週土曜日23:30～
- BS11：2023年10月7日（土）より毎週土曜日23:30～
- ABCテレビ 2023年10月7日（土）より毎週土曜日26:30～
- AT-X：2023年10月11日（水）より毎週水曜日20:30～
「オチビサン」
- NHK総合：2023年10月7日（土）24:00～初回放送（以降土曜日深夜に随時放送）
「帰還者の魔法は特別です」
- TOKYO MX：2023年10月7日（土）より毎週土曜日24:00～
- 群馬テレビ：2023年10月7日（土）より毎週土曜日24:00～
- とちぎテレビ：2023年10月7日（土）より毎週土曜日24:00～
- BS11：2023年10月7日（土）より毎週土曜日24:00～
- 中京テレビ：2023年10月7日（土）より毎週土曜日25:55～（初回10月12日26:39～）
- MBS：2023年10月7日（土）より毎週土曜日27:08～
- AT-X：2023年10月13日（金）より毎週金曜日20:00～
「豚のレバーは加熱しろ」
- TOKYO MX：2023年10月7日（土）より毎週土曜日24:30～
- とちぎテレビ：2023年10月7日（土）より毎週土曜日24:30～
- 群馬テレビ：2023年10月7日（土）より毎週土曜日24:30～
- BS11：2023年10月7日（土）より毎週土曜日24:30～
- 読売テレビ：2023年10月9日（月）より毎週月曜日26:59～
- AT-X：2023年10月10日（火）より毎週火曜日21:00～
- CBCテレビ：2023年10月11日（水）より毎週水曜日26:07～
「ティアムーン帝国物語～断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー～」
- TOKYO MX：2023年10月7日（土）より毎週土曜日25:00～
- BS11：2023年10月7日（土）より毎週土曜日25:00～
- MBS：2023年10月7日（土）より毎週土曜日26:38～
「僕らの雨いろプロトコル」
- テレビ朝日系全国24局ネット：2023年10月7日（土）より毎週土曜日25:30～
- 宮崎放送：2023年10月14日（土）より毎週土曜日25:28～
- BS朝日：2023年10月14日（土）より毎週土曜日25:00～
「ポーション頼みで生き延びます！」
- ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット：2023年10月7日（土）より毎週土曜日26:00～
- AT-X：2023年10月9日（月）より毎週月曜日20:00～
- BSフジ：2023年10月13日（金）より毎週金曜日24:30～