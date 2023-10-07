「まついぬ」ビジュアル (c)赤塚不二夫／まついぬ製作委員会

本日10月7日（土）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年秋アニメ作品まとめを公開中。

「まついぬ」

  • テレビ東京：2023年10月7日（土）より毎週土曜日7:00～「イニミニマニモ」内
  • AT-X：2023年10月12日（木）より毎週木曜日22:05～

「全力ウサギ」

  • テレビ埼玉：2023年10月7日（土）より毎週土曜日17:55～
  • テレビ神奈川：2023年10月8日（日）より毎週日曜日6:55～
  • 千葉テレビ放送：2023年10月8日（日）より毎週日曜日15:55～

「キボウノチカラ～オトナプリキュア'23～」

  • NHK Eテレ：2023年10月7日（土）より毎週土曜日18:25～

「最果てのパラディン 鉄錆の山の王」

  • TOKYO MX：2023年10月7日（土）より毎週土曜日22:00～
  • BS日テレ：2023年10月7日（土）より毎週土曜日24:30～
  • AT-X：2023年10月11日（水）より毎週水曜日20:00～

「ひきこまり吸血姫の悶々」

  • TOKYO MX：2023年10月7日（土）より毎週土曜日22:30～
  • BS日テレ：2023年10月7日（土）より毎週土曜日23:00～
  • MBS：2023年10月10日（火）より毎週火曜日27:30～
  • AT-X：2023年10月11日（水）より毎週水曜日22:00～

「SPY×FAMILY」Season 2

  • テレビ東京系6局ネット：2023年10月7日（土）より毎週土曜日23:00～
  • BSテレ東：2023年10月8日（日）より毎週日曜日23:30～
  • 大分朝日放送：2023年10月8日（日）より毎週日曜日10:00～
  • AT-X：2023年10月10日（火）より毎週火曜日22:00～
  • 長崎放送：2023年10月12日（木）より毎週木曜日24:26～
  • 琉球放送：2023年10月14日（土）より毎週土曜日7:00～
  • テレビ静岡：2023年10月14日（土）より毎週土曜日16:30～
  • 奈良テレビ：2023年10月16日（月）より毎週月曜日25:00～
  • びわ湖放送：2023年10月17日（火）より毎週火曜日17:25～
  • 秋田放送：2023年10月17日（火）より毎週火曜日25:24～
  • 中国放送：2023年10月19日（木）より毎週木曜日24:26～
  • 熊本県民テレビ：2023年10月19日（木）より毎週木曜日25:29～
  • 南海放送：2023年10月21日（土）より毎週土曜日24:55～
  • さくらんぼテレビジョン：2023年10月21日（土）より毎週土曜日25:15～
  • テレビ山梨：2023年10月22日（日）より毎週日曜日24:50～
  • IBC岩手放送：2023年10月27日（金）より毎週金曜日25:53～
  • アニマックス：2023年10月28日（土）より毎週土曜日19:30～
  • テレビ高知：2023年11月18日（土）より毎週土曜日24:58～

「新しい上司はど天然」

  • TOKYO MX：2023年10月7日（土）より毎週土曜日23:30～
  • とちぎテレビ：2023年10月7日（土）より毎週土曜日23:30～
  • 群馬テレビ：2023年10月7日（土）より毎週土曜日23:30～
  • BS11：2023年10月7日（土）より毎週土曜日23:30～
  • ABCテレビ 2023年10月7日（土）より毎週土曜日26:30～
  • AT-X：2023年10月11日（水）より毎週水曜日20:30～

「オチビサン」

  • NHK総合：2023年10月7日（土）24:00～初回放送（以降土曜日深夜に随時放送）

「帰還者の魔法は特別です」

  • TOKYO MX：2023年10月7日（土）より毎週土曜日24:00～
  • 群馬テレビ：2023年10月7日（土）より毎週土曜日24:00～
  • とちぎテレビ：2023年10月7日（土）より毎週土曜日24:00～
  • BS11：2023年10月7日（土）より毎週土曜日24:00～
  • 中京テレビ：2023年10月7日（土）より毎週土曜日25:55～（初回10月12日26:39～）
  • MBS：2023年10月7日（土）より毎週土曜日27:08～
  • AT-X：2023年10月13日（金）より毎週金曜日20:00～

「豚のレバーは加熱しろ」

  • TOKYO MX：2023年10月7日（土）より毎週土曜日24:30～
  • とちぎテレビ：2023年10月7日（土）より毎週土曜日24:30～
  • 群馬テレビ：2023年10月7日（土）より毎週土曜日24:30～
  • BS11：2023年10月7日（土）より毎週土曜日24:30～
  • 読売テレビ：2023年10月9日（月）より毎週月曜日26:59～
  • AT-X：2023年10月10日（火）より毎週火曜日21:00～
  • CBCテレビ：2023年10月11日（水）より毎週水曜日26:07～

「ティアムーン帝国物語～断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー～」

  • TOKYO MX：2023年10月7日（土）より毎週土曜日25:00～
  • BS11：2023年10月7日（土）より毎週土曜日25:00～
  • MBS：2023年10月7日（土）より毎週土曜日26:38～

「僕らの雨いろプロトコル」

  • テレビ朝日系全国24局ネット：2023年10月7日（土）より毎週土曜日25:30～
  • 宮崎放送：2023年10月14日（土）より毎週土曜日25:28～
  • BS朝日：2023年10月14日（土）より毎週土曜日25:00～

「ポーション頼みで生き延びます！」

  • ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット：2023年10月7日（土）より毎週土曜日26:00～
  • AT-X：2023年10月9日（月）より毎週月曜日20:00～
  • BSフジ：2023年10月13日（金）より毎週金曜日24:30～