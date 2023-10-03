TVアニメ「Paradox Live THE ANIMATION」第1話の場面カット、あらすじが公開された。

本日10月3日よりTOKYO MX、BSフジ、アニマックスほかで放送される「Paradox Live THE ANIMATION」。第1話となる「ep.01『CLUB paradox』」は、感情とリンクした幻影を創り出すステージ“幻影ライブ”が世界を席巻してから10年後に、伝説のクラブ・CLUB paradoxが突如復活し、ステージバトル「Paradox Live」の開催を宣言するところから始まる。「Paradox Live」に招かれたのは、BAE、The Cat‘s Whiskers、cozmez、悪漢奴等の4チーム。それぞれの野望を胸に、各チームは参加を決意する。

「Paradox Live THE ANIMATION」は、ヒップホップを題材にしたメディアミックスプロジェクト「Paradox Live（パラドックスライブ）」のアニメ化作品。近未来を舞台に、BAE、The Cat‘s Whiskers、cozmez、悪漢奴等といった個性豊かなチームが自らの音楽でNo.1を獲るためステージバトルに挑む姿が描かれる。

TVアニメ「Paradox Live THE ANIMATION」

放送情報

TOKYO MX：2023年10月3日（火）より毎週火曜日23:00～

BSフジ：2023年10月3日（火）より毎週火曜日24:30～

アニマックス：2023年10月7日（土）より毎週土曜日22:00～

配信情報

ABEMA：地上波同時・最速先行配信

アニメタイムズ / dアニメストア / Lemino ほか

スタッフ

原作：Paradox Live

監督：安藤尚也

シリーズ構成・脚本：伊神貴世

キャラクターデザイン：羽田浩二

総作画監督：羽田浩二、小美野雅彦

プロップデザイン：和図悠

衣装デザイン：古賀美裕紀

コンセプトアート：NAKAI

美術監督：甲斐政俊

色彩設計：吉田小百合

編集：定松剛

撮影監督：松向寿

音響監督：長崎行男

音楽：岩崎琢

アニメーション制作:PINE JAM

キャスト

BAE

朱雀野アレン：梶原岳人

燕夏準：村瀬歩

アン・フォークナー：96猫

The Cat’s Whiskers

西門直明：竹内良太

神林匋平：林勇

棗リュウ：花江夏樹

闇堂四季：寺島惇太

cozmez

矢戸乃上珂波汰：小林裕介

矢戸乃上那由汰：豊永利行

悪漢奴等

翠石依織：近藤孝行

雅邦善：志麻

征木北斎：土岐隼一

伊藤紗月：畠中祐

円山玲央：矢野奨吾

武雷管

九頭竜智生：小野賢章

辰宮晴臣：諏訪部順一

(c)Paradox Live THE ANIMATION