TVアニメ「Paradox Live THE ANIMATION」第1話の場面カット、あらすじが公開された。
本日10月3日よりTOKYO MX、BSフジ、アニマックスほかで放送される「Paradox Live THE ANIMATION」。第1話となる「ep.01『CLUB paradox』」は、感情とリンクした幻影を創り出すステージ“幻影ライブ”が世界を席巻してから10年後に、伝説のクラブ・CLUB paradoxが突如復活し、ステージバトル「Paradox Live」の開催を宣言するところから始まる。「Paradox Live」に招かれたのは、BAE、The Cat‘s Whiskers、cozmez、悪漢奴等の4チーム。それぞれの野望を胸に、各チームは参加を決意する。
「Paradox Live THE ANIMATION」は、ヒップホップを題材にしたメディアミックスプロジェクト「Paradox Live（パラドックスライブ）」のアニメ化作品。近未来を舞台に、BAE、The Cat‘s Whiskers、cozmez、悪漢奴等といった個性豊かなチームが自らの音楽でNo.1を獲るためステージバトルに挑む姿が描かれる。
TVアニメ「Paradox Live THE ANIMATION」
放送情報
TOKYO MX：2023年10月3日（火）より毎週火曜日23:00～
BSフジ：2023年10月3日（火）より毎週火曜日24:30～
アニマックス：2023年10月7日（土）より毎週土曜日22:00～
配信情報
ABEMA：地上波同時・最速先行配信
アニメタイムズ / dアニメストア / Lemino ほか
スタッフ
原作：Paradox Live
監督：安藤尚也
シリーズ構成・脚本：伊神貴世
キャラクターデザイン：羽田浩二
総作画監督：羽田浩二、小美野雅彦
プロップデザイン：和図悠
衣装デザイン：古賀美裕紀
コンセプトアート：NAKAI
美術監督：甲斐政俊
色彩設計：吉田小百合
編集：定松剛
撮影監督：松向寿
音響監督：長崎行男
音楽：岩崎琢
アニメーション制作:PINE JAM
キャスト
BAE
朱雀野アレン：梶原岳人
燕夏準：村瀬歩
アン・フォークナー：96猫
The Cat’s Whiskers
西門直明：竹内良太
神林匋平：林勇
棗リュウ：花江夏樹
闇堂四季：寺島惇太
cozmez
矢戸乃上珂波汰：小林裕介
矢戸乃上那由汰：豊永利行
悪漢奴等
翠石依織：近藤孝行
雅邦善：志麻
征木北斎：土岐隼一
伊藤紗月：畠中祐
円山玲央：矢野奨吾
武雷管
九頭竜智生：小野賢章
辰宮晴臣：諏訪部順一
(c)Paradox Live THE ANIMATION