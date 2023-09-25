先日、2023年ワークマン秋冬新製品発表会が開催されました。衣料品やキャンプギア、ワーク製品など600種に及ぶ商品が展示される中、旅ライターが注目した7つのアイテムを紹介していきます。

ポーチとドッキングできたり、折り畳めたり、リュックの種類が豊富

筆者は、キャンプやアウトドア用に何度か店舗を訪れたことはありましたが、ワークマンの展示会に行くのは初めて。

最近はデザイン性に優れたアイテムや女子人気の高いアイテムも多いと聞いていましたが、トラベルアイテムがこんなに充実しているのかと驚きました。海外旅行や飛行機の中でも活躍しそうなアイテムを中心に紹介します。

「ジョイントバックパック ハイカーズエディション」(4,900円)はワークマン初の本格バックパックで、既に多くのファンもいるという商品。

約41Lの大容量で収納力も抜群、同シリーズのサコッシュや手持ちの小物をあらゆる箇所にジョイントできるようになっています。開口部もガバっと開くので、取り出しも楽。上部、中央、ウェストベルトの両脇にファスナーポケットも付いています。

キャンピングカーで全国を旅する「旅YouTuber」でワークマン公式アンバサダー、うめのさんが開発協力した商品でもあり、かゆいところに手の届く商品です。

先に紹介したジョイントバックパック ハイカーズエディションと連結もできる「ジョイントサコッシュ」(980円)は撥水加工のサコッシュ。

財布、パスポート、スマホ、ボールペンや歯ブラシなどを一度に収納できるため、飛行機内で貴重品などを入れるバッグとしても良さそうです。

「スパイラルダッフルバッグ」(3,900円)は折りたたみ収納可能なダッフルバッグ。燃え広がりにくい防融加工が特徴で、キャンプ利用での薪バッグとして紹介されていましたが、スーツケースに忍ばせておくと旅先でも重宝しそう。

容量は約40Lで、旅行中についお土産を買いすぎてしまったときや、アクティブに動きたいときの替えカバンにいかがでしょうか。

サッと羽織れる折りたたみアイテムや機内コーデにもおすすめのウェア

軽量でストレッチ性のある「トラベルシェルウォームカーディガン」(2,500円)。右胸内側ポケットがパッカブル仕様になっていて、折りたたむと収納袋が現れます。

コンパクトにまとまるので、カバンに入れておき、肌寒くなったら羽織れるお手軽さ。耐久撥水＆耐摩耗なので機能性も期待できます。

トラベルシェルシリーズは、他にもパンツやポンチョなどもあり、旅行やアウトドア・レジャーにおすすめのシリーズです。

製品発表会でモデル役のダンサーが履いて登場した「フリスターパンツ」(1,900円)。学生から大人まで履ける高機能のスラックスで、裾とウエストがアジャストできワイドからスリムまでシルエットが自在に変化します。

ストレッチ機能や消臭加工、コンパクトにまとまるパッカブル機能などの機能性も併せ持ちます。裾丈を調整しスリムなシルエットにすれば、きれいめスタイルにも見えるので、出張の際の機内ウェアとしても良さそうです。

旅行中もガシガシ履ける持ち運びも楽なシューズ

ふわふわのインソールが心地よく、スニーカーのような履き心地の「雲の上パンプス」(2,480円)。足にピタッと合うので歩きやすく、長く履いていても疲れなさそうです。

ベーシックでシンプルなデザインなので、旅行中の替えの一足としても良さそう。

かかとが踏めて脱ぎ履きが楽な2WAY仕様の「LIGHT(ライト) スリッポン」(1,500円)。撥水加工もあり、キャンパーの愛用者が多そうな一足です。

男女兼用でSS～3Lサイズまで選べます。

旅先での街歩きや機内でのスリッパ代わりに良さそうで、収納袋付きで持ち運びにも便利なので、一足あると重宝しそうですね。