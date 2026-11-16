タワマンに住んだら、普段の暮らしはどんなふうになるのでしょうか。特に、休日の過ごし方が大きく変わるのかもしれません。
今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、タワマンに住み始めた友人とのエピソードをご紹介します。
ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。
タワマン暮らしクイズ「タワマン住みの友達が提案した、休日の楽しみ方は?」
タワマンに住み始めた友人から、来週の土日に遊びに行こうと誘われます。釣りやドライブを提案しますが、どちらも話がまとまりません。そこで、友達にやりたいことはあるのか聞いてみると……。
さて、友達は何を提案したのでしょうか?
① 併設のナイトプールで遊ぶ
② ホームパーティーをする
③ 展望ラウンジから世界を見渡す
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✅タワマンに住む友達と何して遊ぶ? 続きはこちら!
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※答えはこの記事の最後にあります。
「うちのタワマンで……」はキケン!?
タワマンに住むと、外へ出なくても事足りてしまったり、友人に自慢したくなるのかもしれません。しかし、友人からすると「また自慢か」と思われてしまうことも。たまには外へ出て自然を感じたり、気分転換をするとよいのかもしれません。
▶なお、今回の答えは② ホームパーティーをする でした!
「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!