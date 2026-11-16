タワマンに住んだら、普段の暮らしはどんなふうになるのでしょうか。特に、休日の過ごし方が大きく変わるのかもしれません。

今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、タワマンに住み始めた友人とのエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

タワマン暮らしクイズ「タワマン住みの友達が提案した、休日の楽しみ方は?」

タワマンに住み始めた友人から、来週の土日に遊びに行こうと誘われます。釣りやドライブを提案しますが、どちらも話がまとまりません。そこで、友達にやりたいことはあるのか聞いてみると……。

さて、友達は何を提案したのでしょうか?

① 併設のナイトプールで遊ぶ

② ホームパーティーをする

③ 展望ラウンジから世界を見渡す

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✅タワマンに住む友達と何して遊ぶ? 続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

「うちのタワマンで……」はキケン!?

タワマンに住むと、外へ出なくても事足りてしまったり、友人に自慢したくなるのかもしれません。しかし、友人からすると「また自慢か」と思われてしまうことも。たまには外へ出て自然を感じたり、気分転換をするとよいのかもしれません。

▶なお、今回の答えは② ホームパーティーをする でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!