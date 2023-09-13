「風の大陸」「CLAMP学園探偵団 」「機巧奇傳 ヒヲウ戦記」など、フライングドッグが手がけたアニメ作品のサウンドトラック、ソングコレクションをはじめとしたアルバム21タイトルが、Apple Music、Spotify、LINE MUSIC、Amazon Music、YouTube Musicなどで配信スタートした。
配信タイトルには、大島ミチルが音楽を手がけた「風の大陸」、和田薫が音楽を手がけた「サイレントメビウス」シリーズ、川井憲次が音楽を手がけた「WXIII 機動警察パトレイバー」のサウンドトラックなどをラインナップ。「緑野原迷宮（りょくのはらラビリンス）」「ここはグリーン・ウッド」「スケッチブック～full color's～」や、「X」「CLAMP学園放送部」といったCLAMP作品のアルバムも聴くことができる。今回の配信に合わせて、これらの楽曲を加えたプレイリストもローンチされた。
配信タイトルとオリジナルリリース日
緑野原迷宮 ～ Melodic Wave（1990年3月21日）
風の大陸 主題歌 風の大陸（1992年7月1日）
風の大陸 オリジナル・サウンドトラックVol.I（1992年7月18日）
風の大陸 オリジナル・サウンドトラック Vol. II（1993年1月21日）
サイレントメビウス オリジナル・サウンドトラック（1991年8月7日）
サイレントメビウス2 オリジナル・サウンドトラック（1992年7月18日）
交響聖譚曲 サイレントメビウス（1993年5月21日）
戦闘妖精雪風 オリジナルサウンドトラック1（2002年9月21日）
WXIII 機動警察パトレイバー オリジナル・サウンドトラック（2002年4月3日）
ミニパト オリジナルサウンドトラック（2002年4月3日）
機巧奇傳 ヒヲウ戦記 オリジナルサウンドトラック1（2000年12月6日）
機巧奇傳 ヒヲウ戦記 オリジナルサウンドトラック2（2000年12月6日）
スケッチブック～full color's～ オリジナルサウンドトラック（2007年12月21日）
X ORIGINAL SOUNDTRACK（1996年8月21日）
X-エックス- ORIGINAL SOUNDTRACK I（2001年12月19日）
X-エックス- ORIGINAL SOUNDTRACK II（2002年3月6日）
X CHARACTER FILE ORIGINAL SOUNDTRACK（1997年1月1日）
CLAMP学園探偵団 ソング・コレクション（1997年12月17日）
CLAMP学園放送部 オフィシャルテーマソングコレクション（1997年7月24日）
ここはグリーン・ウッド～晴れ、ときどき“雨やどり”ミュージック・コレクション（1993年1月21日）
ウインダリア オリジナルサウンドトラック（1986年7月21日）※新居昭乃のテーマソング2曲を加えて完全版として再配信。