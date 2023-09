<応募〆: 2023/9/21>

【5名様】ディズニープラス スター独占配信の本格SF ヒーローアクションドラマ『ムービング』オリジナルクロスボディーバッグ

ディズニー公式動画配信サービス「ディズニープラス スター」で独占配信されている総製作費約65億円にもなる人気ウェブトゥーンを原作とした韓国ドラマ『ムービング』の配信開始を記念して非売品のオリジナルクロスボディーバッグを5名様にプレゼント!韓国ドラマ『ムービング』は韓国の有名作家である Kang Full の人気漫画の実写化作品。超能力を隠したまま現代を生きていく子供たちと、過去の秘密を隠したまま生きてきた親たちが、時代や世代を越えて迫りくる悪と危険に立ち向かう超能力アクションヒーロー作品だという。 『ムービング』は2023年8月9日(水)ディズニープラス スターで独占配信開始しており、全20話で初回7話までを一挙配信、8話以降は毎週水曜日に2話ずつ配信されているとのこと。人気ドラマの限定グッズ、是非この機会にご応募ください!

プレゼント内容

商品名 『ムービング』オリジナルクロスボディーバッグ 人数 5名様 価格 非売品 内容 サイズ:縦20cm、横14cm、幅4.5cm キャンペーン名 「2023マイナビニュース読者プレゼント9月第1弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このプレゼントに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(~2023/9/21)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントのみご回答された方は応募対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューより 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※提携アンケート参加は こちらから

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(~2023/9/21)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください

|

応募締め切り

2023年9月21日(木) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

Disney+(ディズニープラス) ヘルプセンター

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。

※回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供: ディズニープラス (ウォルト・ディズニー・ジャパン))

c 2023 Disney and its related entities