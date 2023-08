花王は、9月2日に「めぐりズム 蒸気でホットアイマスク Pokémon Sleepデザイン」を“無香料”と“ラベンダーの香り”の2種、数量限定で発売する。

めぐりズム 蒸気でホットアイマスク Pokémon Sleepデザイン

今回、「めぐりズム」とスマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)」とのコラボが実現。商品パッケージは、Pokémon Sleepに登場するポケモンがスヤスヤと眠る姿が描かれたオリジナルデザイン。“無香料”と“ラベンダーの香り”の箱を揃えると、イラストが繋がってひとつの絵として見られる仕掛けも施しているという。

めぐりズム 蒸気でホットアイマスク Pokémon Sleepデザイン

個包装は、箱と異なるデザインを採用し、無香料とラベンダーの香りで各3種類、計6種類がある。

めぐりズム 蒸気でホットアイマスク Pokémon Sleepデザイン

シート自体も「Pokémon Sleep」柄となっている。

(C)2023 Pokémon. (C)1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. Developed by SELECT BUTTON inc. ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。