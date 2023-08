舞台「バクテン!! The Stage」のキービジュアルが公開に。併せて、宮城県岩沼市でのイベント開催を目的としたクラウドファンディングを8月15日18時から開始することが発表された。

キービジュアルは、アニメ「映画 バクテン!!」のティザービジュアルをイメージした構図。白石康介扮する双葉翔太郎や岩城直弥扮する美里良夜ら8人の姿が収められている。

「バクテン!! The Stage × 岩沼市 応援クラウドファンディング」で実施されるイベントは、「バクテン!! The Stage」の上演後に同作の舞台である宮城県岩沼市にて千秋楽の上映会、キャストによるトークイベントを開催するというもの。クラウドファンディングサイトのアニメファンドでは同イベントが目指す目標として、「バクテン!! The Stage」を観劇した人と宮城県岩沼市をつなぎ、岩沼市を訪れるきっかけ作りに貢献したいという思いが語られた。

「バクテン!! The Stage」はオリジナルアニメ「バクテン!!」を原作とした舞台。男子新体操に魅了された高校生・双葉翔太郎や、個性的な部員たちが競技に打ち込む姿が描かれる。チケットは、オフィシャル1次先行が本日8月4日に開始された。

「バクテン!! The Stage」

会期:2023年10月22日(日)~10月29日(日)

会場:東京都 ニッショーホール

料金:S席10800円※グッズ付き、A席8800円

スタッフ

脚本・演出:村井雄

制作:style office

キャスト

双葉翔太郎:白石康介

美里良夜:岩城直弥

七ヶ浜政宗:毎熊宏介

築館敬助:大海将一郎

女川ながよし:木村優良

亘理光太郎:谷水力

栗駒あさを:本西彩希帆

志田周作:瀬戸祐介

月雪ましろ:田口司

高瀬亨:野間理孔

陸奥洋二郎:杉咲真広

