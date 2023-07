『キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク』より私服姿の「初音ミク」は1/6スケールで2024年5月にフィギュア化される。

『初音ミク NT風私服Ver.』は、イラストレーターRella氏の描いた清楚で爽やかなビジュアルを、満足感のあるサイズで立体化。普段とは違った印象の私服姿には、初音ミクNTをイメージさせる意匠が散りばめられているとのこと。

Art by Rella (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net