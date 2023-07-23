TVアニメ「NieR:Automata Ver1.1a」第2クールの制作が決定した。

これは本日7月23日の第9話から第12話までの一挙放送終了後にオンエアされた予告映像内で発表されたもの。予告映像には、2B、9Sをはじめとする多数のキャラクターが登場している。

さらに札幌テレビ放送、福岡放送、中京テレビでの第9話以降の放送情報も公開に。また本日21時からはDMM TV、dアニメストアで先行配信が開始されている。そのほかの配信プラットフォームでは、7月26日12時以降から順次配信が行われる予定だ。

TVアニメ「NieR:Automata Ver1.1a」

放送情報

札幌テレビ放送

第9話：2023年7月30日（日）26:00～

第10話：2023年8月6日（日）26:00～

第11話：2023年8月13日（日）26:00～

第12話：2023年8月20日（日）26:00～

福岡放送

第9話：2023年8月6日（日）25:50～

第10話：2023年8月13日（日）25:50～

第11話：2023年8月20日（日）25:50～

第12話：2023年8月27日（日）25:50～

中京テレビ

第9話：2023年9月7日（木）26:04～

第10話：2023年9月14日（木）26:04～

第11話：2023年9月21日（木）26:04～

第12話：2023年9月28日（木）26:04～

配信情報

DMM TV、dアニメストア：2023年7月23日（日）21:00～先行配信

Netflix、FOD、ABEMA、U-NEXT、アニメ放題、バンダイチャンネル、Hulu、Prime Video、ニコニコチャンネル、ニコニコ生放送、TELASA、J:COMオンデマンド、auスマートパスプレミアム、milplus、WOWOWメンバーズオンデマンド、ビデオマーケット、music.jp、マンガUP!、TVer：2023年7月26日（水）12:00～

スタッフ

原作：「NieR:Automata」（スクウェア・エニックス）

監督：益山亮司

シリーズ構成：ヨコオタロウ／益山亮司

キャラクターデザイン・総作画監督：中井準

アクション監修・プロップデザイン：橘駿

CGアクション監修・Blender監修：稲田正輝

Blender監修：川越崇弘

2Dワークス：平賀みえ

軍事考証：金子賢一

美術監修：加藤 浩（ととにゃん）

美術監督：坂上裕文（ととにゃん）

美術：ととにゃん

美術設定：高橋武之

色彩設計：茂木孝浩

CGディレクター：野間裕介

サブCGディレクター：大川 威

撮影監督：青嶋俊明

編集：三嶋章紀（三嶋編集室）

音楽：MONACA

音響監督：長崎行男

制作：A-1 Pictures

製作：人類会議

キャスト

2B：石川由依

9S：花江夏樹

A2：諏訪彩花

ポッド042：安元洋貴

ポッド153：あきやまかおる

アダム：浪川大輔

イヴ：鈴木達央

パスカル：悠木碧

司令官：加納千秋

オペレーター6O：磯部恵子

オペレーター21O：初美メアリ

リリィ：種崎敦美

デボル / ポポル：白石涼子

※種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。