ロッテリアは7月20日より、期間限定で「ハワイアンスタイルカフェ」の展開をはじめ新商品の販売を開始する。

「ハワイアンスタイルカフェ」では、日本にいながら気軽にハワイ旅行気分が楽しめるバーガー3商品とサイドメニュー3品のほか、「ブルーハワイソーダ」3種を展開。

「BBQ パイン絶品チーズバーガー」(490円/特別セット価格880円)は、絶品チーズハンバーグパティに、焼きパインとロッテリアオリジナル「BBQソース」を合わせ、南国ならではの味わいに仕上げている。

「ハワイアン風アボカドエビバーガー」(490円/特別セット価格880円)は、エビパティに数種類のスパイスなどを使用した「スパイシーカリーソース」、4種のチーズをブレンドした「北海道産チーズソース」、クリーミーな「アボカドソース」を合わせている。

「ロコモコ絶品チーズバーガー」(590円/特別セット価格980円)は、ハワイの定番料理「ロコモコ」をイメージ。絶品チーズハンバーグパティに「半熟タマゴ」と「BBQソース」を合わせている。

サイドメニューには、エビを殻付きのままガーリックバターで炒めたハワイの定番料理「ガーリックシュリンプ」をイメージした「ふるポテ(ガーリックシュリンプ風味)」(330円)、ほど良くピリッとした刺激的な辛味が楽しめる「ふるポテ(ホットチリ風味)」(330円)、「フレンチフライポテト」を「アボカドソース」とともに味わう「ディップ de ポテト(アボカドソース)」(360円)が登場する。

「ディップ de ポテト(アボカドソース)」

「ブルーハワイソーダ」(290円)は、透きとおったクリアな飲み心地の「7up(セブンアップ)」にパイン果汁使用のロッテリアオリジナルシロップを合わせたドリンク。

ナタデココをトッピングした「ブルーハワイソーダ&ナタデココ」(390 円)、で口どけの良いバニラアイスをトッピングした「ブルーハワイソーダフロート」(320円)も登場。

「かき氷シェーキ」は、「ロッテリア シェーキ」と「かき氷」を組み合わせた新商品。

練乳いちごをかけた「かき氷」による「練乳いちご かき氷シェーキ」、ミルクベースのシェーキとパイン果汁を使用したシロップをかけた「かき氷」による「ブルーハワイ かき氷シェーキ」、京都府産宇治抹茶を使用したミルクベースのシェーキと与那国島産黒みつを使用した黒糖シロップをかけた「かき氷」による「黒みつ宇治抹茶 かき氷シェーキ」を用意している。価格は各300円。

さらに、「リラックマ」とのコラボレーション企画として「リラックマ ブルーハワイシェーキ」(390円)も販売。ヨーグルト風味に仕上げたミルクベースのシェーキに、パイン果汁使用のロッテリアオリジナルシロップを合わせたドリンクで、南国を楽しむリラックマたちのイラストを描いたドリンクカップにて提供する。

シェーキを上にのせるとリラックマが浮き輪に乗ってぷかぷか浮いているようなデザインのコースター付き。

販売期間は、9月上旬〜中旬を予定している。

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.