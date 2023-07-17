ペンギンボックス原作によるアニメ「おでかけ子ザメ」のメインPVが、本日7月17日の海の日に合わせて公開に。主題歌が花澤香菜演じる子ザメちゃんによる「よりみち」であることも発表され、PV内で音源が解禁された。
8月1日よりYouTubeで配信される「おでかけ子ザメ」は、子ザメちゃんの“小さな大冒険”を描くハートフルストーリー。子ザメちゃんは主題歌の歌唱だけでなく、作詞としてもクレジットされている。メインPVの公開と併せて、花澤のサイン入り原作本が当たるTwitterキャンペーンもスタートした。
アニメ「おでかけ子ザメ」
2023年8月1日より毎週火曜日20:00に公式YouTubeチャンネルで配信
スタッフ
原作：ペンギンボックス（「おでかけ子ザメ」／KADOKAWA刊）
監督：槙麻里奈
シリーズ構成・脚本：長嶋宏明
キャラクターデザイン：吉井安里咲
色彩設計：西詠仔
撮影監督：佐々木明美
音響監督：小泉紀介
音響効果：武藤晶子
音響制作：dugout
音楽：藤澤慶昌
音楽制作：KADOKAWA
編集：小口理菜
アニメーション制作：ENGI
製作：KADOKAWA
キャスト
子ザメちゃん：花澤香菜
(c)ペンギンボックス・KADOKAWA/おでかけ子ザメ