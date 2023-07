ヤマハ初のレゴ製品が登場！「レゴ®テクニック ヤマハ MT-10 SP」

大人の趣味としても人気の高い「大人レゴ」シリーズから、世界中のライダーを魅了するロードスポーツ最高峰モデルが登場した。官能的なサウンドと精悍なスタイル、力強いパワーを操る悦びが所有する者の誇りを刺激するヤマハ MT-10 SPである。ヤマハのモデルがレゴ製品になるのは今回が初めてで、”The king of MT”の名を戴くフラッグシップモデルがレゴ®ブロックでリアルに再現されている。サイズは1/5スケール、ピース数は1,478個だ。

【画像】超本格的!ヤマハ MT-10 SPが「大人レゴ」で登場(写真8点)

心臓部である水冷・DOHCの4気筒エンジンやギヤボックスなど、ヤマハのモーターサイクルの本格的なディテールまでこだわったその作りは、リアルな動きを再現した精密さにより、ギアなどの仕組みの理解にも役立つことだろう。

また、付属のディスプレイドスタンドを使用すれば、自慢のモデルを展示することが可能。モーターサイクルのコレクターや熱心なヤマハファンへの特別なプレゼントにも最適だ。

■商品概要

製品名:レゴ®テクニック ヤマハ MT-10 SP

希望小売価格:オープン価格

対象年齢:18歳以上

ピース数:1,478個

サイズ(完成時):(約)高さ25cm x 幅44cm x 奥行15cm

発売日:2023年8月1日(火)

販売店舗:

レゴ®公式オンラインストア(https://www.lego.com/ja-jp)

全国のレゴ®ブランドストア (https://www.lego.com/ja-jp/stores)

ほか、全国のレゴ取り扱い店&オンライン店舗(取り扱いがない店舗もございます。詳細は各店舗にお問合せください)

©2023 The LEGO Group.

Yamaha, the Tuning Fork Mark, MT-10 SP and the likeness there of are trademarks of Yamaha Motor Corp., USA & Yamaha Motor Co., Ltd used under license.