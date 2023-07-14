BATジャパンは、加熱式たばこ専用デバイス「glo hyper air(グロー・ハイパー・エア)」の発売を記念し、"Freedom to Enjoy Without Limits(自由で無限の楽しさ)"をコンセプトとした「air world」プロジェクトを期間限定で実施している。

「air world SMOKING LOUNGE」イメージ

プロジェクト第1弾では、国内各地で開催される音楽イベントやフードイベントなどに体験型喫煙ブース「air world SMOKING LOUNGE」を出展。同ブースは「glo hyper air」の特長の一つである"軽さ"をイメージして作られており、紙巻たばこや加熱式たばこの喫煙用スペースとして使用可能なほか、「glo hyper air」を試すことができる。

また、同商品を視覚的に体験できるインタラクティブディスプレイの展示や体験型イベントなど、様々なコンテンツの展開を予定している。

「glo hyper air」を試すことができる

主な実施イベント(第1弾)は下記の通り。

「日比谷オクトーバーフェスト2023 ～Summer～」

実施期間:7月7日～17日

開催場所:日比谷公園 噴水広場

「FUJI ROCK FESTIVAL'23」

実施期間:7月28日～30日

開催場所:NAEBA SKI RESORT

「BLUE SKY HEAVEN 2023」

実施期間:8月26日～27日

開催場所:富士スピードウェイ

「ULTRA JAPAN 2023」

実施期間:9月16日～17日

開催場所:お台場ULTRA PARK特設会場