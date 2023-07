中山美穂の既発アルバム4作品「ONE AND ONLY」「Mind Game」「angel hearts」「Hide'n' Seek」がSACDハイブリッドとして8月30日にタワーレコードおよびタワーレコードオンライン限定で再発される。

「ONE AND ONLY」は1987年7月にリリースされた5thアルバムで、鷺巣詩郎、清水信之、船山基紀らによる分厚いエフェクトを効かせたシンセサウンドを多用したダンスポップ作品。SACDハイブリッド化に際しボーナストラックとして、中山主演ドラマ「ママはアイドル」の主題歌「『派手!!!』」や、小室哲哉作曲の「50/50」など計8曲が追加収録される。

「Mind Game」は1988年7月にリリースされた7thアルバム。中山作品における重要作家CINDYの初回参加作品で、久保田利伸らがバックアップしている。SACDには中山主演ドラマ「若奥さまは腕まくり!」主題歌「人魚姫 mermaid」や、リミックスアルバム「Makin' Dancin'」より「Funky Mermaid[M.I.D. DANCE MIX]」など計4曲が追加収録される。

「angel hearts」は1988年12月にリリースされた8thアルバムで、CINDYと名コンビの鳥山雄司が編曲と演奏で参加した作品。SACDにはボーナストラックとして「Witches(Single Version)」「Too Fast, Too Close(Dance Version)」など計5曲が追加収録される。

「Hide'n' Seek」は1989年9月にリリースされた9thアルバムで、杏里や角松敏生の提供曲が収録されたアルバムチャート1位獲得作品。SACDには資生堂のCMソング「ROSECOLOR」や、そのカップリング曲「YOU AND I」など計6曲が追加収録される。

中山美穂「ONE AND ONLY(+8)」収録曲

01. Liberty Girl

[作詞:北山瑞穂 / 作曲:佐藤健 / 編曲:鷺巣詩郎]



02. Singapore

[作詞:田口俊 / 作曲:久保田利伸 / 編曲:船山基紀]



03. Linne Magic

[作詞:田口俊 / 作曲:小室哲哉 / 編曲:鷺巣詩郎]



04. おこっChaiなランデブー

[作詞・作曲:尾関昌也 / 編曲:鷺巣詩郎]



05. 悲しみのライダー

[作詞・作曲:EPO / 編曲:清水信之]



06. By-By My Sea Breeze

[作詞:田口俊 / 作曲:久保田利伸 / 編曲:鷺巣詩郎]



07. 真夏はNonfiction

[作詞:蓮田ひろか / 作曲:佐藤健 / 編曲:清水信之]



08. Time Up

[作詞:蓮田ひろか / 作曲:HALNEN / 編曲:清水信之]



09. 決心

[作詞:芹沢類 / 作曲:佐藤健 / 編曲:清水信之]



10. Silent Night

[作詞:芹沢類 / 作曲:中崎英也 / 編曲:清水信之]



<ボーナストラック>

11. 「派手!!!」

[作詞:松本隆 / 作曲:筒美京平 / 編曲:船山基紀]



12. ジェラシー

[作詞:松本隆 / 作曲:筒美京平 / 編曲:船山基紀]



13. 50/50(フィフティー・フィフティー)

[作詞:田口俊 / 作曲:小室哲哉 / 編曲:船山基紀]



14. 斜めな愛を許して

[作詞・作曲:鮎川麻弥 / 編曲:鷺巣詩郎]



15. 「派手!!!」(Instrumental)

16. ジェラシー(Instrumental)

17. 50/50(フィフティー・フィフティー)(Instrumental)

18. 斜めな愛を許して(Instrumental)

中山美穂「Mind Game(+4)」収録曲

01. Into The Crowd

[作詞:CINDY / 作曲・編曲:羽田一郎]



02. Strange Parade

[作詞:芹沢類 / 作曲:羽田一郎 / 編曲:杉山卓夫]



03. Why Not?

[作詞:芹沢類 / 作曲:羽田一郎 / 編曲:杉山卓夫]



04. Cat Walk

[作詞:芹沢類 / 作曲・編曲:KITARO]



05. Moonlight Sexy Dance

[作詞:芹沢類 / 作曲・編曲:杉山卓夫]



06. In The Morning

[作詞:川村真澄 / 作曲:久保田利伸 / 編曲:杉山卓夫]



07. Mind Game

[作詞:芹沢類 / 作曲:CINDY、羽田一郎 / 編曲:杉山卓夫]



08. I Know

[作詞:芹沢類 / 作曲:CINDY / 編曲:杉山卓夫]



09. Velvet Hammer

[作詞:川村真澄 / 作曲:久保田利伸 / 編曲:杉山卓夫]



10. Take It Easy

[作詞:川村真澄 / 作曲:久保田利伸 / 編曲:杉山卓夫]



11. Long Distance To The Heaven

[作詞・作曲:北山瑞穂 / 編曲:杉山卓夫]



12. Husky Town

[作詞:芹沢類 / 作曲:羽田一郎 / 編曲:杉山卓夫]



<ボーナストラック>

13. 人魚姫 mermaid

[作詞:康珍化 / 作曲:CINDY / 編曲:ROD ANTOON]



14. Funky Mermaid[M.I.D. DANCE MIX]

・人魚姫 mermaid[作詞:康珍化 / 作曲:CINDY]

・50/50[作詞:田口俊 / 作曲:小室哲哉]

・クローズ・アップ[作詞:松本隆 / 作曲:財津和夫]

・JINGI・愛してもらいます[作詞:松本隆 / 作曲:小室哲哉]

・Moonlight Sexy Dance[作詞:芹沢類 / 作曲:杉山卓夫]



15. 人魚姫 mermaid(Instrumental)

16. In The Morning(Instrumental)

中山美穂「angel hearts(+5)」収録曲

01. Sweetest Lover

[作詞:北山瑞穂 / 作曲:CINDY / 編曲:瀬尾一三]



02. Too Fast, Too Close

[作詞:CINDY / 作曲:鳥山雄司、CINDY / 編曲:鳥山雄司]



03. Bad Girl

[作詞:康珍化 / 作曲:村松邦男 / 編曲:鳥山雄司]



04. Diamond Lights

[作詞:戸沢暢美 / 作曲:鳴海寛 / 編曲:瀬尾一三]



05. 天使の気持ち

[作詞:康珍化 / 作曲:CINDY / 編曲:鳥山雄司]



06. Witches

[作詞:康珍化 / 作曲:CINDY / 編曲:鳥山雄司]



07. 瞳でLovin' You

[作詞:康珍化 / 作曲:羽田一郎 / 編曲:小島良喜]



08. Please

[作詞:康珍化 / 作曲:CINDY / 編曲:鳥山雄司]



09. Try or Cry

[作詞:康珍化 / 作曲:CINDY / 編曲:小島良喜]



<ボーナストラック>

10. Witches(Single Version)

[作詞:康珍化 / 作曲:CINDY / 編曲:鳥山雄司]



11. 誓いを破って

[作詞:康珍化 / 作曲:CINDY / 編曲:村松邦男]



12. Too Fast, Too Close(Dance Version)

[作詞:CINDY / 作曲:CINDY、鳥山雄司 / 編曲:鳥山雄司]



13. Witches(Single Version)(Instrumental)

14. 誓いを破って(Instrumental)

中山美穂「Hide'n' Seek(+6)」収録曲

01. Party Down

[作曲:CINDY / 編曲:鳥山雄司]



02. Hide'n' Seek

[作詞:中山美穂 / 作曲:CINDY、鳥山雄司 / 編曲:鳥山雄司]



03. Destiny

[作詞・作曲:CINDY / 編曲:鳥山雄司]



04. Naked Cruising

[作詞:芹沢類 / 作曲:CINDY / 編曲:鳥山雄司]



05. Endless My First Love

[作詞・作曲:中山美穂 / 編曲:小林信吾]



06. Virgin Eyes(Edit Version)

[作詞:吉元由美 / 作曲:杏里 / 編曲:小倉泰治]



07. Stardust Lovers

[作詞:吉元由美 / 作曲:杏里 / 編曲:小林信吾]



08. Island Blue

[作詞:中山美穂 / 作曲:中西圭三 / 編曲:小林信吾]



09. Split Love

[作詞・作曲:中山美穂 / 編曲:小林信吾]



10. You're My Only Shinin' Star(Present From Miho)

[作詞・作曲:角松敏生 / 編曲:大谷和夫]



<ボーナストラック>

11. ROSECOLOR

[作詞:康珍化 / 作曲:CINDY / 編曲:鳥山雄司]



12. YOU AND I

[作詞:CINDY / 作曲:Greg Moore / 編曲:鳥山雄司]



13. VIRGIN EYES(Single Version)

[作詞:吉元由美 / 作曲:杏里 / 編曲:小倉泰治]



14. サンクチュアリ~Sanctuary~

[作詞:吉元由美 / 作曲:杏里 / 編曲:小倉泰治 / ストリングス編曲:大谷和夫]



15. ROSECOLOR(Instrumental)

16. VIRGIN EYES(Instrumental)



※「ROSECOLOR」の「E」はアキュート・アクセント付きが正式表記。