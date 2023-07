メジャーリーグ最新情報

「MLBオールスターゲーム2023」に先立ち開催された「ホームランダービー2023(本塁打競争)」が11日(日本時間12日)に行われ、決勝戦でランディ・アロザレーナ(レイズ)VSブラディミール・ゲレーロJr.(ブルージェイズ)の対戦カードに。ゲレーロJr.が25-23で初優勝を飾った。



今シーズンのメジャーリーグはABEMAプレミアムで!

公式戦324全試合を日本語実況解説のもと完全生中継!





先攻のゲレーロJr.は、第2ラウンド終了後、すぐに決勝ラウンドの打席へ向かうこととなったが、疲れの色を見せずハイペースでスタンドイン。持ち時間2分間で20本、ボーナスタイム1分間では5本を積み上げ、計25本とした。







一方、後攻のアロザレーナは、持ち時間2分間でゲレーロJr.を上回る21本を記録。ボーナスタイムは取り切れずに30秒となり、惜しくも3本にとどまった。





ゲレーロJr.は、嬉しいホームランダービー初優勝。2007年に王者となった父ブラディミール・ゲレーロ(当時エンゼルス)に続き、メジャー初となる親子での制覇を達成した。





ゲレーロJr.は、優勝後のインタビューで、「家族は私をいつも応援してくれている。これは家族のための勝利だ」と喜びを語った。





■ゲレーロJr.の戦績

第1ラウンド:VSムーキー・ベッツ(ドジャース) 26-11

第2ラウンド:VSフリオ・ロドリゲス(マリナーズ) 21-20

決勝ラウンド:VSランディ・アロザレーナ(レイズ) 25-23











【動画】ゲレーロJr.が怒涛アーチでHRダービー初優勝!

MLBの公式Twitterより











One swing for a spot in the finals.



Take it away, Vladdy.

— MLB (@MLB)



【了】