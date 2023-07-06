「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」の6周年記念イベント「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 6th Anniversary Party」が、プロジェクト始動日にあたる9月2日に東京・片柳アリーナで開催される。
「ヒプノシスマイク」として初の周年イベントとなる「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 6th Anniversary Party」には、石谷春貴、天崎滉平、駒田航、白井悠介、野津山幸宏、速水奨、木島隆一、岩崎諒太、河西健吾、黒田崇矢、葉山翔太、榊原優希、竹内栄治、DJ U-ICHIが出演。キャストによる歌唱はなく、6周年を振り返るトークやゲームなど普段のライブとは異なるバラエティに富んだコーナーが展開される。
チケットは、本日7月6日より「ヒプノシスマイク」の公式ファンクラブ・HYPSTERにて1次先行受付がスタート。なお8月23日にはEP「The Block Party -HOMIEs-」と「The Block Party -HOODs-」を同時リリースすることが決定している。
「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 6th Anniversary Party」
日時：2023年9月2日（土）15:30開場、16:30開演
会場：東京都 片柳アリーナ
出演：石谷春貴、天崎滉平、駒田航、白井悠介、野津山幸宏、速水奨、木島隆一、岩崎諒太、河西健吾、黒田崇矢、葉山翔太、榊原優希、竹内栄治、DJ U-ICHI