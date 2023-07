heart relationが運営するランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」は7月14日~7月20日、POP UP SHOPを大阪・梅田の「LUCUA 1100(ルクア イーレ)」2階・イセタンアーバンマーケットにオープンする。

ROSIER by Her lip to

「ROSIER by Her lip to」が大阪・梅田にあるLUCUA 1100(ルクア イーレ)にて初のPOP UP SHOPを開催。ブランド単独では、2023年4月に伊勢丹新宿にて行って以来2回目の開催となる。

店頭ではEveryday Essential Seriesの「Everyday Essential Bra」と「Everyday Essential Shorts」「Everyday Essential Thong」から、センシュアルで気品漂う新色の「モカ」が先行発売にて登場。ROSIERらしさが光るroseのニュアンスを感じられる色味は、身に纏うだけで気分の上がるヌードカラーだとか。

「Everyday Essential Bra(モカ)」(4,800円)、「Everyday Essential Thong(モカ)」(2,600円)

ほかラインナップには、ブランドの定番であるオリジナルのマジカルレースを使用した「Everyday Essential Night Bra」や「Everyday Magical Lacy Shorts」「Everyday Magical Lacy Thong」のナイトランジェリーを始め、「Exclusive Collection」の一部アイテムを展開する。ショーツ以外のアイテムを実際にフィッティングすることや、希望すればバストサイズの採寸も可能だという。

「Everyday Essential Bra」「Everyday Essential Shorts」

「Everyday Essential Thong」

「Everyday Essential Night Bra」「Everyday Magical Lacy Shorts」

ポップアップショップ限定セットとして、Everyday Essential Bra&ShortsとROSIER Pouchがセットになった「ROSIER Pouch Set」(11,000円)が登場。現在発売しているヌードローズ、ブラック、パールブルーの3色に加えて新色モカも選ぶことができる。また、Everyday Magical Lacy Shortsの3カラーがセットになった「Everyday Magical Lacy Shorts Trio」(9,405円)も登場する。

「ROSIER Pouch Set」(11,000円)

「Everyday Magical Lacy Shorts Trio」(9,405円)

さらに、会場内で一定金額以上購入すると、ノベルティ「ROSIER BOOK 01」や「ROSIER Multi Pouch」がもらえる。(数量限定)

15,000円以上購入でもらえる「ROSIER BOOK 01」