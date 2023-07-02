TVアニメ「Fate/strange Fake」の日本版ティザービジュアルが到着。新規カットを使用した「TVアニメ『Fate/strange Fake』解禁PV」も公開された。
現地時間7月1日、アメリカのロサンゼルスで開催されている「Anime Expo 2023」内のアニメ「Fate/strange Fake -Whispers of Dawn-」ワールドプレミアにて、制作決定が発表されたTVアニメ「Fate/strange Fake」。日本版ティザービジュアルとPVは、その序章にあたるエピソード「Fate/strange Fake -Whispers of Dawn-」の国内放送後に解禁された。日本版のティザービジュアルに先がけ、ワールドプレミアではアメリカ版ティザービジュアルが公開されている。
また「Fate/strange Fake」のメインスタッフについても明らかに。「Fate/strange Fake -Whispers of Dawn-」に引き続き、監督は榎戸駿と坂詰嵩仁、シリーズ構成は大東大介、キャラクターデザインは山田有慶、音楽は澤野弘之、制作はA-1 Picturesが担当する。
TVアニメ「Fate/strange Fake」
スタッフ
原作：成田良悟・TYPE-MOON「Fate/strange Fake」（電撃文庫刊）
キャラクター原案：森井しづき
監督：榎戸駿、坂詰嵩仁
シリーズ構成：大東大介
キャラクターデザイン：山田有慶
音楽：澤野弘之
制作：A-1 Pictures
(c)成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC