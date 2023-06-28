斎創原作によるTVアニメ「うちの会社の小さい先輩の話」より、第1話の先行カット、あらすじ、Web次回予告映像が公開された。

第1話のタイトルは「うちの会社の先輩は小さくて可愛い」。キャラクター開発会社に勤める入社１年目の新人・篠崎拓馬は、入社3年目の“小さくてかわいい”先輩・片瀬詩織里に励まされながら仕事に勤しむ日々を送っていた。ある日、企画発表会を控えて緊張している拓馬に対し、詩織里がとあるおまじないを試みてきて……。Web次回予告映像では第1話の一部を垣間見ることができる。

「うちの会社の小さい先輩の話」は新入社員・篠崎拓馬と、同じ部署の後輩思いな先輩・片瀬詩織里を中心に展開するオフィスラブコメ。原作はストーリアダッシュ（竹書房）で連載中だ。アニメは7月1日よりテレビ朝日系全国24局ネット「NUMAnimation」枠ほかで順次放送される。

TVアニメ「うちの会社の小さい先輩の話」

放送情報

テレビ朝日系全国24局ネットNUMAnimation枠：2023年7月1日（土）より毎週土曜日25:30～

BS朝日：2023年7月8日（土）より毎週土曜日23:00～

AT-X：2023年7月2日（日）より毎週日曜日22:30～

配信情報

ABEMA、DMM TV：2023年7月1日（土）より毎週土曜日25:30～（地上波同時配信）

dアニメストア：2023年7月4日（火）より毎週火曜日25:30～

Lemino、Prime VIdeo、U-NEXT、アニメ放題、ニコニコチャンネル、ニコニコ生放送、バンダイチャンネル、Hulu、FOD、クランクイン！ビデオ：2023年7月7日（金）26:00～

HAPPY!動画：2023年7月8日（土）12:00～

TELASA、J:COMオンデマンド、milplus、auスマートパスプレミアム：2023年7月9日（日）24:00～

アニメタイムズ：2023年7月21日（金）26:00～

ビデオマーケット、music.jp、カンテレドーガ：2023年9月22日（金）26:00～

スタッフ

原作：斎創（竹書房｢ストーリアダッシュ｣）

監督：サトウ光敏

脚本：大知慶一郎、蒼樹靖子、杉澤悟

キャラクターデザイン：橋口隼人、緒方浩美

プロップデザイン：Heo Hye-Jung

美術監督：葛琳

美術設定：高橋麻穂

色彩設計：宮川はれみ

撮影監督：原田翔太

編集：白石あかね

3D監督：濱村敏郎

音響監督：立石弥生

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：堀口純香

アニメーション制作：project No.9

キャスト

片瀬詩織里：立花日菜

篠崎拓馬：新祐樹

秋那千尋：島崎信長

早川千夏：花守ゆみり

篠崎豊：小松未可子

※島崎信長の崎は立つ崎が正式表記。