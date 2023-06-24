HERO・萩原ダイスケ原作によるTVアニメ「ホリミヤ -piece-」のコンセプトPV第2弾が公開された。
7月1日より放送される「ホリミヤ -piece-」。PVでは音楽を担当する横山克による劇伴を聞きながら、さまざまな学校行事に参加するキャラクターたちの姿を見ることができる。
「ホリミヤ」は、派手な外見とは裏腹に成績優秀で家庭的な堀京子と、学校では陰気に見えるが実はピアスとタトゥーだらけの美形男子・宮村伊澄を軸に描く青春ストーリー。2021年にTVアニメ化された。「ホリミヤ -piece-」ではキャストとスタッフが再集結し、前作で描かれなかった原作の人気エピソードなどを新作アニメとして放送する。
TVアニメ「ホリミヤ -piece-」
放送情報
TOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ、BS11：2023年7月1日（土）より毎週土曜日23:30～
MBS：2023年7月1日（土）より毎週土曜日26:08～
配信情報
ABEMA、U-NEXT、アニメ放題：2023年7月1日（土）より毎週土曜日23:30～ ※地上波同時配信
dアニメストア、dアニメストア ニコニコ支店、dアニメストア for Prime Video、DMM TV、バンダイチャンネル、Hulu、FOD、Prime Video、Lemino、MBS動画イズム、TVer、マンガUP!、TELASA、J:COMオンデマンド、auスマートパスプレミアム、milplus：2023年7月5日（水）より毎週水曜日12:00～
スタッフ
原作：HERO・萩原ダイスケ
監督：石浜真史
シリーズ構成・脚本：吉岡たかを
キャラクターデザイン：飯塚晴子
総作画監督：飯塚晴子、高田晃、緒方浩美、清水裕輔、佐野隆雄
色彩設計：横田明日香
美術監督：薄井久代、守安靖尚
撮影監督：佐久間悠也
CGディレクター：宮地克明
編集：木村祥明
音響監督：明田川仁
音楽：横山克
制作：CloverWorks
製作：「ホリミヤ -piece-」製作委員会
キャスト
堀京子：戸松遥
宮村伊澄：内山昂輝
石川透：山下誠一郎
吉川由紀：小坂井祐莉絵
仙石翔：岡本信彦
綾崎レミ：M・A・O
河野桜：近藤玲奈
井浦秀：山下大輝
柳明音：福山潤
進藤晃一：八代拓
沢田ほのか：麻倉もも
堀京介：小野大輔
仙石武：浪川大輔
堀百合子：茅野愛衣
堀創太：寺崎裕香
井浦基子：金元寿子
※高田晃の高ははしご高が正式表記。
(c)HERO・萩原ダイスケ/SQUARE ENIX・「ホリミヤ -piece-」製作委員会