HERO・萩原ダイスケ原作によるTVアニメ「ホリミヤ -piece-」のコンセプトPV第2弾が公開された。

7月1日より放送される「ホリミヤ -piece-」。PVでは音楽を担当する横山克による劇伴を聞きながら、さまざまな学校行事に参加するキャラクターたちの姿を見ることができる。

「ホリミヤ」は、派手な外見とは裏腹に成績優秀で家庭的な堀京子と、学校では陰気に見えるが実はピアスとタトゥーだらけの美形男子・宮村伊澄を軸に描く青春ストーリー。2021年にTVアニメ化された。「ホリミヤ -piece-」ではキャストとスタッフが再集結し、前作で描かれなかった原作の人気エピソードなどを新作アニメとして放送する。

TVアニメ「ホリミヤ -piece-」

放送情報

TOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ、BS11：2023年7月1日（土）より毎週土曜日23:30～

MBS：2023年7月1日（土）より毎週土曜日26:08～

配信情報

ABEMA、U-NEXT、アニメ放題：2023年7月1日（土）より毎週土曜日23:30～ ※地上波同時配信

dアニメストア、dアニメストア ニコニコ支店、dアニメストア for Prime Video、DMM TV、バンダイチャンネル、Hulu、FOD、Prime Video、Lemino、MBS動画イズム、TVer、マンガUP!、TELASA、J:COMオンデマンド、auスマートパスプレミアム、milplus：2023年7月5日（水）より毎週水曜日12:00～

スタッフ

原作：HERO・萩原ダイスケ

監督：石浜真史

シリーズ構成・脚本：吉岡たかを

キャラクターデザイン：飯塚晴子

総作画監督：飯塚晴子、高田晃、緒方浩美、清水裕輔、佐野隆雄

色彩設計：横田明日香

美術監督：薄井久代、守安靖尚

撮影監督：佐久間悠也

CGディレクター：宮地克明

編集：木村祥明

音響監督：明田川仁

音楽：横山克

制作：CloverWorks

製作：「ホリミヤ -piece-」製作委員会

キャスト

堀京子：戸松遥

宮村伊澄：内山昂輝

石川透：山下誠一郎

吉川由紀：小坂井祐莉絵

仙石翔：岡本信彦

綾崎レミ：M・A・O

河野桜：近藤玲奈

井浦秀：山下大輝

柳明音：福山潤

進藤晃一：八代拓

沢田ほのか：麻倉もも

堀京介：小野大輔

仙石武：浪川大輔

堀百合子：茅野愛衣

堀創太：寺崎裕香

井浦基子：金元寿子

※高田晃の高ははしご高が正式表記。

(c)HERO・萩原ダイスケ/SQUARE ENIX・「ホリミヤ -piece-」製作委員会