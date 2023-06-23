3月より放送延期となっていたTVアニメ「NieR:Automata Ver1.1a」の第9話から第12話が、7月23日にTOKYO MX、BS11、とちぎテレビ、群馬テレビで一挙放送されることが決定した。
1月に放送がスタートし、第8話までが放送されていた「NieR:Automata Ver1.1a」。そのほかの局の放送情報については、後日アニメの公式サイトおよび公式Twitterアカウント（@NieR_A_ANIME）で告知される。また国内・海外の配信情報については、後日各配信プラットフォームで発表となる。合わせて、2Bがポッド042、ポッド153とともに佇む先行カットも到着した。
TVアニメ「NieR:Automata Ver1.1a」
第9話～第12話一挙放送スケジュール
TOKYO MX：2023年7月23日（日）19:00～
BS11：2023年7月23日（日）19:00～
とちぎテレビ：2023年7月23日（日）19:00～
群馬テレビ：2023年7月23日（日）24:30～
スタッフ
原作：「NieR:Automata」（スクウェア・エニックス）
監督：益山亮司
シリーズ構成：ヨコオタロウ／益山亮司
キャラクターデザイン・総作画監督：中井準
アクション監修・プロップデザイン：橘駿
CGアクション監修・Blender監修：稲田正輝
Blender監修：川越崇弘
2Dワークス：平賀みえ
軍事考証：金子賢一
美術監修：加藤 浩（ととにゃん）
美術監督：坂上裕文（ととにゃん）
美術：ととにゃん
美術設定：高橋武之
色彩設計：茂木孝浩
CGディレクター：野間裕介
サブCGディレクター：大川 威
撮影監督：青嶋俊明
編集：三嶋章紀（三嶋編集室）
音楽：MONACA
音響監督：長崎行男
制作：A-1 Pictures
製作：人類会議
キャスト
2B：石川由依
9S：花江夏樹
A2：諏訪彩花
ポッド042：安元洋貴
ポッド153：あきやまかおる
アダム：浪川大輔
イヴ：鈴木達央
パスカル：悠木碧
司令官：加納千秋
オペレーター6O：磯部恵子
オペレーター21O：初美メアリ
リリィ：種崎敦美
デボル / ポポル：白石涼子
※種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。