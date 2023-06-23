3月より放送延期となっていたTVアニメ「NieR:Automata Ver1.1a」の第9話から第12話が、7月23日にTOKYO MX、BS11、とちぎテレビ、群馬テレビで一挙放送されることが決定した。

1月に放送がスタートし、第8話までが放送されていた「NieR:Automata Ver1.1a」。そのほかの局の放送情報については、後日アニメの公式サイトおよび公式Twitterアカウント（@NieR_A_ANIME）で告知される。また国内・海外の配信情報については、後日各配信プラットフォームで発表となる。合わせて、2Bがポッド042、ポッド153とともに佇む先行カットも到着した。

TVアニメ「NieR:Automata Ver1.1a」

第9話～第12話一挙放送スケジュール

TOKYO MX：2023年7月23日（日）19:00～

BS11：2023年7月23日（日）19:00～

とちぎテレビ：2023年7月23日（日）19:00～

群馬テレビ：2023年7月23日（日）24:30～

スタッフ

原作：「NieR:Automata」（スクウェア・エニックス）

監督：益山亮司

シリーズ構成：ヨコオタロウ／益山亮司

キャラクターデザイン・総作画監督：中井準

アクション監修・プロップデザイン：橘駿

CGアクション監修・Blender監修：稲田正輝

Blender監修：川越崇弘

2Dワークス：平賀みえ

軍事考証：金子賢一

美術監修：加藤 浩（ととにゃん）

美術監督：坂上裕文（ととにゃん）

美術：ととにゃん

美術設定：高橋武之

色彩設計：茂木孝浩

CGディレクター：野間裕介

サブCGディレクター：大川 威

撮影監督：青嶋俊明

編集：三嶋章紀（三嶋編集室）

音楽：MONACA

音響監督：長崎行男

制作：A-1 Pictures

製作：人類会議

キャスト

2B：石川由依

9S：花江夏樹

A2：諏訪彩花

ポッド042：安元洋貴

ポッド153：あきやまかおる

アダム：浪川大輔

イヴ：鈴木達央

パスカル：悠木碧

司令官：加納千秋

オペレーター6O：磯部恵子

オペレーター21O：初美メアリ

リリィ：種崎敦美

デボル / ポポル：白石涼子

※種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。