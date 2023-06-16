TVアニメ「デジモン」シリーズ4作品のBlu-ray BOXが手軽な価格になって新たに登場。9月6日には、1999年から放送された第1作目「デジモンアドベンチャー」を収録した「Digimon Collectors Blu-ray BOX -Adventure-」が発売される。価格はいずれも税込2万900円。

今回Blu-ray BOXが発売されるのは「デジモンアドベンチャー」をはじめ、2000年から放送された「デジモンアドベンチャー02」、2001年から放送された「デジモンテイマーズ」、2002年から放送された「デジモンフロンティア」の4作。各Blu-ray BOXとも三方背ケースに収納され、ノンクレジットオープニング、ノンクレジットエンディングなど映像特典・音声特典は既発商品と同様の内容となっている。

「デジモンアドベンチャー02」が収録される「Digimon Collectors Blu-ray BOX -Adventure 02-」は11月8日、「デジモンテイマーズ」が収録される「Digimon Collectors Blu-ray BOX -Tamers-」は2024年1月10日、「デジモンフロンティア」が収録される「Digimon Collectors Blu-ray BOX -Frontier-」は2024年3月6日に発売。対象店舗で、4巻すべてをまとめて予約注文すると先着で全巻収納BOXがプレゼントされる。

10月27日には「デジモンアドベンチャー02」の新作映画「デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING」の公開を控えるアニメ「デジモン」シリーズ。同作では「デジモンアドベンチャー02」から引き続きブイモン役で野田順子が出演するほか、「デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆」で新たに本宮大輔役を担当する片山福十郎らが出演する。

TVアニメ「デジモンアドベンチャー」

キャスト

八神太一：藤田淑子

アグモン：坂本千夏

石田ヤマト：風間勇刀

ガブモン：山口眞弓

武之内空：水谷優子

ピヨモン：重松花鳥

泉光子郎：天神有海

テントモン：櫻井孝宏

太刀川ミミ：前田愛

パルモン：溝脇しほみ

城戸丈：菊池正美

ゴマモン：竹内順子

高石タケル：小西寛子

パタモン：松本美和

八神ヒカリ：荒木香恵

テイルモン：徳光由香

ナレーション：平田広明

TVアニメ「デジモンアドベンチャー02」

キャスト

本宮大輔：木内レイコ

ブイモン：野田順子

井ノ上京：夏樹リオ

ホークモン：遠近孝一

火田伊織 / アルマジモン：浦和めぐみ

八神ヒカリ：荒木香恵

テイルモン：徳光由香

高石タケル：山本泰輔

パタモン：松本美和

一乗寺賢：朴ろ美

ワームモン：高橋直純

TVアニメ「デジモンテイマーズ」

キャスト

松田タカト：津村まこと

ギルモン：野沢雅子

李ジェンリャ：山口眞弓

テリアモン：多田葵

牧野ルキ：折笠富美子

レナモン：今井由香

ナレーション：野沢雅子

TVアニメ「デジモンフロンティア」

キャスト

神原拓也 / アグニモン：竹内順子

源 輝二 / ヴォルフモン：神谷浩史

織本 泉 / フェアリモン：石毛佐和

柴山純平 / ブリッツモン：天田真人

氷見友樹 / チャックモン：渡辺久美子

木村輝一 / ダスクモン：鈴村健一

(c)本郷あきよし・東映アニメーション