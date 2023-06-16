TVアニメ「デジモン」シリーズ4作品のBlu-ray BOXが手軽な価格になって新たに登場。9月6日には、1999年から放送された第1作目「デジモンアドベンチャー」を収録した「Digimon Collectors Blu-ray BOX -Adventure-」が発売される。価格はいずれも税込2万900円。
今回Blu-ray BOXが発売されるのは「デジモンアドベンチャー」をはじめ、2000年から放送された「デジモンアドベンチャー02」、2001年から放送された「デジモンテイマーズ」、2002年から放送された「デジモンフロンティア」の4作。各Blu-ray BOXとも三方背ケースに収納され、ノンクレジットオープニング、ノンクレジットエンディングなど映像特典・音声特典は既発商品と同様の内容となっている。
「デジモンアドベンチャー02」が収録される「Digimon Collectors Blu-ray BOX -Adventure 02-」は11月8日、「デジモンテイマーズ」が収録される「Digimon Collectors Blu-ray BOX -Tamers-」は2024年1月10日、「デジモンフロンティア」が収録される「Digimon Collectors Blu-ray BOX -Frontier-」は2024年3月6日に発売。対象店舗で、4巻すべてをまとめて予約注文すると先着で全巻収納BOXがプレゼントされる。
10月27日には「デジモンアドベンチャー02」の新作映画「デジモンアドベンチャー02 THE BEGINNING」の公開を控えるアニメ「デジモン」シリーズ。同作では「デジモンアドベンチャー02」から引き続きブイモン役で野田順子が出演するほか、「デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆」で新たに本宮大輔役を担当する片山福十郎らが出演する。
TVアニメ「デジモンアドベンチャー」
キャスト
八神太一：藤田淑子
アグモン：坂本千夏
石田ヤマト：風間勇刀
ガブモン：山口眞弓
武之内空：水谷優子
ピヨモン：重松花鳥
泉光子郎：天神有海
テントモン：櫻井孝宏
太刀川ミミ：前田愛
パルモン：溝脇しほみ
城戸丈：菊池正美
ゴマモン：竹内順子
高石タケル：小西寛子
パタモン：松本美和
八神ヒカリ：荒木香恵
テイルモン：徳光由香
ナレーション：平田広明
TVアニメ「デジモンアドベンチャー02」
キャスト
本宮大輔：木内レイコ
ブイモン：野田順子
井ノ上京：夏樹リオ
ホークモン：遠近孝一
火田伊織 / アルマジモン：浦和めぐみ
八神ヒカリ：荒木香恵
テイルモン：徳光由香
高石タケル：山本泰輔
パタモン：松本美和
一乗寺賢：朴ろ美
ワームモン：高橋直純
TVアニメ「デジモンテイマーズ」
キャスト
松田タカト：津村まこと
ギルモン：野沢雅子
李ジェンリャ：山口眞弓
テリアモン：多田葵
牧野ルキ：折笠富美子
レナモン：今井由香
ナレーション：野沢雅子
TVアニメ「デジモンフロンティア」
キャスト
神原拓也 / アグニモン：竹内順子
源 輝二 / ヴォルフモン：神谷浩史
織本 泉 / フェアリモン：石毛佐和
柴山純平 / ブリッツモン：天田真人
氷見友樹 / チャックモン：渡辺久美子
木村輝一 / ダスクモン：鈴村健一
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