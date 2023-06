Kep1er初の日本コンサートツアー「Kep1er JAPAN CONCERT TOUR 2023 <FLY-BY>」が5月20日から6月11日にかけて全国3都市で開催され、計5万人を動員。この記事では5月20日に東京・国立代々木競技場第一体育館で行われた初日公演の模様をレポートする。

ツアーを待ち望んでいた約1万人のKep1ian(Kep1erのファンの呼称)で会場が満たされる中、ステージに登場した9人は勢いあふれるギターリフが印象的な「We Fresh(Japanese ver.)」でライブをスタート。迫力ある映像をバックにしたメンバーのパフォーマンスにKep1ianは力強い声援で応える。続けて「Up! (Japanese ver.)」をエネルギッシュに歌った9人は、1人ずつ元気に自己紹介。Kep1ianと再会できた喜びをそれぞれ口にした。昨年9月に行われたデビューショーケースイベントを振り返りつつ、初のツアーへの意気込みを語った9人は、少し大人びた魅力あふれる「LVLY」でパフォーマンスを再開。上着を脱ぎ捨てるとハートを作るポーズが特徴的な新しい振付を披露し、続く「MVSK」ではKep1ianとの距離がより近いサブステージでキレのあるパフォーマンスを見せつけた。

メインステージに戻った9人はここから2チームに分かれてパフォーマンスを展開。ユジン、シャオティン、マシロ、チェヒョン、ヒカルのチームは「Snake」、ダヨン、ヒュニンバヒエ、ヨンウン、イェソのチームは「U+ME=LOVE」と、Kep1erが誕生した韓国のオーディション番組「Girls Planet 999:少女祭典」(通称:ガルプラ)の楽曲をそれぞれ披露する。さらに9人は「ガルプラ」の人気曲「O.O.O(Over & Over & Over)」をKep1erとしてパフォーマンスし、爆発的な盛り上がりを生み出した。会場に熱気があふれる中、Kep1ianへの感謝を語った9人は「Anotehr Dream」を情感豊かに歌唱。続けて「Rewind」を歌い上げ、Kep1ianの心を打った。

幕間映像後、Kep1ianへのメッセージが書かれた紙飛行機を客席に飛ばした9人は、トークを交えながら「LE VOYA9E」「Daisy」「Dreams」をパフォーマンス。その後、パワフルな「THE GIRLS(Can't turn me down)」で会場のボルテージを一気に引き上げると、代表曲「WA DA DA」を今回のツアースペシャルバージョンで披露し、Kep1ianを熱狂させた。そしてライブ終盤、“猫ダンス”が特徴的な最新曲「Giddy」で客席に一体感を生み出した9人は、軽快なシンセポップ「Back to the City」、日本デビュー曲「Wing Wing」を続けてパフォーマンス。Kep1ianへの愛を改めて言葉にすると日本2ndシングル「FLY-BY」収録のタイトル曲である「I do! Do you?」でライブ本編を締めくくった。

メンバーへのインタビュー映像でスタートしたアンコールでは、風船を持った9人がアリーナ席から登場して「Attention」をパフォーマンス。大興奮で手を振るKep1ianに笑顔を振りまきながらステージに上がった。その後の集合写真撮影では、Kep1ianが「Kep1er初ツアーおめでとう!」と書かれたスローガンを掲げるサプライズでメンバーをお祝い。これを受けて9人は広い会場を埋め尽くしたファンへの感謝をそれぞれ語り、涙を見せるメンバーにKep1ianは全力の声援を送る。そして最後に披露されたのは「tOgether fOrever」。Kep1ianへの思いを込めて力強いパフォーマンスを見せた9人は、大歓声を受けながらステージをあとにした。

Kep1er JAPAN CONCERT TOUR 2023 <FLY-BY>2023年5月20日 国立代々木競技場第一体育館 セットリスト

01. We Fresh(Japanese ver.)

02. Up! (Japanese ver.)

03. LVLY

04. MVSK(Japanese ver.)

05. Snake

06. U+ME=LOVE

07. O.O.O(Over & Over & Over)

08. Anotehr Dream

09. Rewind

10. LE VOYA9E

11. Daisy

12. Dreams

13. THE GIRLS(Can't turn me down)

14. WA DA DA(Japanese ver.)- WA DA DA(Japanese ver.)~IMLAY Remix~

15. Giddy

16. Back to the City

17. Wing Wing

18. I do! Do you?

<アンコール>

19. Attention

20. tOgether fOrever