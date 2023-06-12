尾田栄一郎「ONE PIECE」のあらゆるコンテンツが集結したイベント「ONE PIECE DAY'23」が、7月21日と22日に東京・東京ビッグサイトで開催される。そのイベントキービジュアルなどの最新情報が到着した。

7月21日の「DAY1（前夜祭）」では、2022年8月6日に公開された「ONE PIECE FILM RED」の応援上映を声出し可能な形式で実施。声出し応援の練習会が上映前に行われるほか、ウタ役の名塚佳織とクラゲ海賊団役の霜降り明星によるトークセッションも展開される。

7月22日の「DAY2」では、会場中央のメインステージでさまざまなプログラムを実施。キャストによる生アテレコや、出演者はまだ明かされていないが音楽ライブも開催される。また「ONE PIECE」の知識を競う視聴者参加型の「ナレッジバトル」も実施。イベントで初解禁の情報も発表予定だ。

展示ブースには歴代ルフィの等身大フィギュアやアニメ設定画が登場。体験ブースでは「ONE PIECEカードゲーム」と「ONE PIECE バウンティラッシュ」で来場者同士が実際に対戦できる。そのほか会場では最新グッズの展示や先行販売も。来場者特典として、「DAY1」では「コンサートライト」「マフラータオル」、「DAY2」では「トートバック」「ステッカー」「クリアファイル」「ONE PIECEカードゲーム プロモーションカード モンキー・D・ルフィ」「にふぉるめーしょん ワンピース 限定PRシール」がプレゼントされる。

東京ビッグサイトへの入場は招待制で、イベント公式サイトからの事前応募が必須。応募についての詳細はイベント公式サイトを確認を。「DAY1」の映画本編以外の部分と、「DAY2」のメインステージのプログラムはYouTubeで当日配信もされる予定だ。

「ONE PIECE DAY'23」

日程：2023年7月21日（金）、22日（土）

場所：東京都 東京ビッグサイト南展示棟3.4ホール

DAY1（前夜祭）

日時：2023年7月21日（金）17:00～20:00 ※開場は16:00

やってみよう！「ONE PIECE FILM RED」声出し応援上映！

時間：17:00～20:00

登壇者：名塚佳織（ウタ役）、霜降り明星・せいや（クラゲ海賊団カギノテ役）、霜降り明星・粗品（クラゲ海賊団ハナガサ役）

MC：生田竜聖（フジテレビアナウンサー）

DAY2

日時：2023年7月22日（土）9:00～18:00 ※最終入場は17:00

～午前の部～

オープニング

時間：9:40～

登壇者：田中真弓（モンキー・D・ルフィ役）、中井和哉（ロロノア・ゾロ役）、岡村明美（ナミ役）、山口勝平（ウソップ役）、平田広明（サンジ役）

MC：生田竜聖（フジテレビアナウンサー）

ONE PIECE DAY スペシャルアテレコ！

登壇者：田中真弓（モンキー・D・ルフィ役）、中井和哉（ロロノア・ゾロ役）、岡村明美（ナミ役）、山口勝平（ウソップ役）、平田広明（サンジ役）

ゲスト：潘めぐみ（お玉役）、下野紘（モモの助役）

MC：生田竜聖（フジテレビアナウンサー）

ワノ国裏側スペシャル

時間：10:30～

登壇者：田中真弓（モンキー・D・ルフィ役）、中井和哉（ロロノア・ゾロ役）、岡村明美（ナミ役）、山口勝平（ウソップ役）、平田広明（サンジ役）

ゲスト：潘めぐみ（お玉役）、下野紘（モモの助役）

MC：生田竜聖（フジテレビアナウンサー）

お知らせコーナー1 ～ONE PIECEの最新情報がここにある～

時間：11:00～

登壇者：田中真弓（モンキー・D・ルフィ役）、中井和哉（ロロノア・ゾロ役）、岡村明美（ナミ役）、山口勝平（ウソップ役）、平田広明（サンジ役）、潘めぐみ（お玉役）、下野紘（モモの助役）

MC：生田竜聖（フジテレビアナウンサー）

ONE PIECE知識自慢からの挑戦状！ ONE PIECE DAY’23ナレッジバトル ROUND1

MC：生田竜聖（フジテレビアナウンサー）

～午後の部～

初の公式リアル大会チャンピオンが決まる！バウンティラッシュ ONE PIECE DAY'23スペシャルステージ

時間：13:30～

登壇者：たなP（バンダイナムコエンターテインメント）

MC・実況：平岩康佑

ワンピカード情報局 -ONE PIECE DAY'23スペシャルステージ-

時間：15:00～

登壇者：篠本涼（Next Play）

MC：まかろにステーション

ONE PIECE DAY'23 SPECIAL LIVE

時間：16:00～

登壇者：近日公開予定

MC：生田竜聖（フジテレビアナウンサー）

お知らせコーナー2 ～ONE PIECEの最新情報がここにある～

時間：16:30～

MC：生田竜聖（フジテレビアナウンサー）

ONE PIECE知識自慢からの挑戦状！ ONE PIECE DAY’23ナレッジバトル ROUND2

MC：生田竜聖（フジテレビアナウンサー）

エンディング

時間：17:30～