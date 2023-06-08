WOWOWは、昨年公開され国内興収197億円、全世界興収319億円という特大ヒットを記録した映画『ONE PIECE FILM RED』をテレビ初放送。本作を含む劇場版「ワンピース」全15作品を、6月9日から10日にかけて24時間一挙放送する。
2000年に作られた記念すべき劇場版第1作『ONE PIECE(ワンピース)』から最新作『ONE PIECE FILM RED』まで、原作で人気の高いエピソードを劇場版ならではの高品質で描き直した作品や、劇場版だけのオリジナルストーリーが展開する作品が並ぶ。ラインナップは以下の通り。なお、WOWOWオンデマンドでも同時配信される。
- 『ONE PIECE(ワンピース)』
6月9日(金曜 22:00～)WOWOWシネマ
- 『ONE PIECE(ワンピース)ねじまき島の冒険』
6月9日(金曜 22:55～)WOWOWシネマ
- 『ONE PIECE(ワンピース)珍獣島のチョッパー王国』
6月9日(金曜 23:55～)WOWOWシネマ
- 『ONE PIECE(ワンピース) THE MOVIE デッドエンドの冒険』
6月10日(金曜深夜 24:55～)WOWOWシネマ
- 『ONE PIECE(ワンピース)呪われた聖剣』
6月10日(土曜 2:35～)WOWOWシネマ
- 『ONE PIECE(ワンピース)THE MOVIE オマツリ男爵と秘密の島』
6月10日(土曜 4:15～)WOWOWシネマ
- 『ONE PIECE(ワンピース)THE MOVIE カラクリ城のメカ巨兵』
6月10日(土曜 6:00～)WOWOWシネマ
- 『ONE PIECE(ワンピース)エピソード オブ アラバスタ 砂漠の王女と海賊たち』
6月10日(土曜 7:45～)WOWOWシネマ
- 『ONE PIECE(ワンピース)エピソード オブ チョッパー プラス 冬に咲く、奇跡の桜』
6月10日(土曜 9:30～)WOWOWシネマ
- 『ONE PIECE FILM STRONG WORLD(ワンピース フィルム ストロングワールド)』
6月10日(土曜 11:30～)WOWOWシネマ
- 『ONE PIECE(ワンピース)－麦わらチェイス－』
6月10日(土曜 13:30～)WOWOWシネマ
- 『ONE PIECE FILM Z』
6月10日(土曜 14:10～)WOWOWシネマ
- 『ONE PIECE FILM GOLD』
6月10日(土曜 16:10～)WOWOWシネマ
- 『ONE PIECE STAMPEDE』
6月10日(土曜 18:15～)WOWOWシネマ
- 『ONE PIECE FILM RED』
6月10日(土曜 20:00～)WOWOWシネマ