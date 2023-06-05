TVアニメ「英雄教室」が、7月9日にTOKYO MXほかで放送開始となることが決定。併せて番宣CM・PVが公開された。

「英雄教室」は魔王との戦いを終えた元勇者の少年・ブレイドが、“フツー”の学生としてスクールライフを謳歌すべく、英雄の育成を目的とするローズウッド学園に入学したことから始まるファンタジー。番宣CM・PVは、ブレイドと個性豊かなヒロインたちの魅力や、バトル、アクションにフィーチャーした映像に仕上げられた。また樋口楓が歌うオープニング主題歌「Bravery? Naturally?」が初披露されている。

初回放送に先がけ、7月2日20時よりYouTubeのEMOTION Label Channel、ニコニコ生放送で、番組「TVアニメ『英雄教室』放送直前生配信［ローズウッド学園入学説明会］」が配信決定。番組にはブレイド役の川島零士、アーネスト・フレイミング役の山田美鈴、ソフィ役の東山奈央、クーフーリン役の木野日菜が出演する。番組の配信URLについては、後日の発表を待とう。

TVアニメ「英雄教室」

放送情報

TOKYO MX：2023年7月9日（日）より毎週日曜日23:00～

サンテレビ：2023年7月9日（日）毎週日曜日24:30～

KBS京都：2023年7月9日（日）より毎週日曜日24:00～

BS日テレ：2023年7月10日（月）より毎週月曜日23:30～

スタッフ

原作：新木伸 / イラスト：森沢晴行『英雄教室』（集英社ダッシュエックス文庫刊）

監督：川口敬一郎

シリーズ構成・脚本：ハヤシナオキ

キャラクターデザイン・総作画監督：川村幸祐

副監督：中野英明

総作画監督：小島えり

メインプロップデザイン：実原登

モンスター・メカデザイン：森木靖泰、松田未来

小物デザイン：あきづきりょう

色彩設計：原田幸子

美術監督：E・カエサル

美術監修：東潤一

美術：田中伸哉

美術設定：深井亮太

背景：スタジオイースター

3D監督：遠藤誠（トライスラッシュ）

2Dワークス・CGプロデューサー：永井努（シフト・アール）

撮影監督：棚田耕平（グラフィニカ）

特殊効果：鳴河美佳（グラフィニカ）

撮影：グラフィニカ

編集：定松剛

音響監督：山口貴之

音響効果：安藤由衣

録音調整：齋藤栞

音響制作：神南スタジオ

音楽：中川幸太郎

音楽制作：ランティス

アニメーション制作：アクタス

キャスト

ブレイド：川島零士

アーネスト・フレイミング：山田美鈴

ソフィ：東山奈央

クーフーリン：木野日菜

マリア / マオ：ブリドカットセーラ恵美

イオナ：内田彩

クレア：幸村恵理

イェシカ：白石晴香

クレイ：内田修一

カシム：大野智敬

レナード：高塚智人

イライザ：小原好美

国王（ギルガメッシュ）：小山力也

アスモデウス：稲田徹

(c)新木伸・森沢晴行／集英社・英雄教室製作委員会