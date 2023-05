ビー・エム・ダブリューは5月25日、新型「5シリーズ」の初期生産モデル「THE FIRST EDITION」の先行販売で予約の受け付けを開始した。同モデルは2023年第3四半期に日本での正式発表を予定している新型5シリーズの初期生産限定モデルだ。予約はBMWオンラインストアで受け付ける。

新型「BMW 5」シリーズ「THE FIRST EDITION」を発表

高効率な2L直列4気筒ガソリンエンジンならびに48Vマイルド・ハイブリッド・システム搭載の「523i M Sport」をベースにした「523i THE FIRST EDITION」は200台、電気自動車「i5 eDrive40 M Sport」をベースにした「i5 eDrive40 THE FIRST EDITION」は100台の限定販売だ。







日本全国300台限定の初期生産モデル ※「BMW i5 eDrive40 THE FIRST EDITION」

ボディカラーはユーザーからの要望が多いミネラル・ホワイトおよびブラック・サファイアを採用。インテリアは「523i THE FIRST EDITION」はブラックのアルカンターラ/ヴェガンザ仕様、「i5 eDrive40 THE FIRST EDITION」はブラックの高品質なメリノレザーシートとの組み合わせとしている。さらに、きらびやかなクラフテッド・クリスタル・フィニュッシュをセンターコンソールに採用するなど、高級感を演出している。







BMWオンラインストアのみで先行販売を実施 ※「BMW i5 eDrive40 THE FIRST EDITION」

「THE FIRST EDITION」はBMWオンライン・ストアのみで先行販売を行う。納車は2023年第4四半期以降を予定。新型5シリーズの日本における正式発表後、早い段階での納車が約束されている。

メーカー希望小売価格は「523i THE FIRST EDITION」が934万円、「i5 eDrive40 THE FIRST EDITION」が1,098万円。