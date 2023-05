ゴディバ ジャパンは5月30日、「フローズンチョコレートドリンク」(460円)を駅ナカ・改札付近に展開中の新コンセプトストア「GODIVA GO!」(都内3店舗)で販売する。

「フローズンチョコレートドリンク」(460円)は、夏の時期や気分転換などにもぴったりなカカオを感じるドリンク。なめらかな食感のフローズンドリンクの中に、ベルギー産のダークチョコレートチップを入れることで、チョコレートの味わいが深まり、さらにパリパリとした食感が楽しめる。濃厚でビターな味わいに仕上げたフローズンドリンクと「GODIVA GO!」で人気のベルギーワッフルとのセット(790円)も販売する。

また、「GODIVA GO!」では「GODIVA GO!スタンプキャンペーン」を実施している。「GODIVA GO!」店頭にて、ベルギーワッフル各種または「フローズンチョコレートドリンク」を含むチョコレートドリンクの購入1点につき、スタンプ1つを押印。スタンプを5個貯めると、ベルギーワッフル各種またはチョコレートドリンクのいずれか1点と交換できるクーポン券をプレゼント。

取扱店舗は、GODIVA GO! 大塚ステーション店、GODIVA GO! 浜松町ステーション店、GODIVA GO! 八王子ステーション店。