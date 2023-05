声優、そしてアーティストとして活躍する内田彩が、2023年8月6日に東京・新宿ReNYにて『AYA UCHIDA 真夏の感謝祭 "How have you been!"』を開催することが決定した。

これは、今週発売された7thシングル「Preview」の発売を記念した生配信特番内にてアナウンスされたもので、ライブはバンドセット、オールスタンディングにて開催される。詳細は後日発表予定。

なお、ワンマンライブは、アーティスト活動7周年を記念して2022年1月に開催された『AYA UCHIDA 5+2 ANNIVERSARY LIVE 〜And U!!〜』以来、約1年半ぶりとなる。各詳細は公式サイトにて。