AB6IX,ATBO,ATEEZ,DXTEEN,JO1,LE SSERAFIM,VIVIZ,XGら人気アーティストが13日、『KCON JAPAN 2023』のレッドカーペットに登場した。

「 KCON JAPAN 2023 」 ⓒ CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

(オススメ動画)

🎬JO1、『KCON JAPAN 2023』レッドカーペットに降臨!NINE.i&JGも華やかに登場

https://youtu.be/LhUI4ngGACg

🎬ATEEZ、クールなスーツ姿にときめく!注目グループILY:1&BUSTERSも『KCON JAPAN 2023』レッドカーペットを彩る

https://youtu.be/vSx1G3JnzOo

🎬【圧巻】XG、美スタイル際立つゴールド衣装!DXTEEN癒し笑顔&ATBO胸キュンポーズ&TRI.BEはセクシー衣装で登場 『KCON JAPAN 2023』レッドカーペット

https://youtu.be/uKds-O2GgX0

最新エンタメ情報を続々配信中!チャンネル登録をお願いします☆

⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ

【マイナビニュース エンタメTOP】

https://news.mynavi.jp/top/entertainment/



【エンタメ・ツイッター】

https://twitter.com/mn_enta



【ホビー・ツイッター】

https://twitter.com/mj_hobby



【特撮・ツイッター】

https://twitter.com/tokusatsumynavi