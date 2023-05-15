AB6IX,ATBO,ATEEZ,DXTEEN,JO1,LE SSERAFIM,VIVIZ,XGら人気アーティストが13日、『KCON JAPAN 2023』のレッドカーペットに登場した。
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（オススメ動画）
🎬JO1、『KCON JAPAN 2023』レッドカーペットに降臨！NINE.i＆JGも華やかに登場
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🎬ATEEZ、クールなスーツ姿にときめく！注目グループILY:1&BUSTERSも『KCON JAPAN 2023』レッドカーペットを彩る
https://youtu.be/vSx1G3JnzOo
🎬【圧巻】XG、美スタイル際立つゴールド衣装！DXTEEN癒し笑顔＆ATBO胸キュンポーズ＆TRI.BEはセクシー衣装で登場 『KCON JAPAN 2023』レッドカーペット
https://youtu.be/uKds-O2GgX0
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